En plena Casa de Campo de Madrid y ante 1.400 personas, el PSOE ha arrancado la campaña. "Comienza la remontada", ha chillado la megafonía antes de que Pedro Sánchez entrase en al auditorio. Continuando con su victimismo habitual de las últimas semanas, el líder socialista ha lamentado que llamen "filoetarra al partido que venció a ETA".

Incluso se ha comparado con el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, cuando en 1912, tras el asesinato del presidente del Gobierno José Canalejas a manos de un anarquista, aparecieron carteles "por todo Madrid, especialmente por el centro", diciendo que el líder socialista "estaba detrás del asesinato de Canalejas".

"Hoy no hace falta falta llenar Madrid de papeles, carteles y lonas. Basta con las redes sociales pero la lección sigue siendo la misma: son capaces de todo con tal de llegar al poder", ha afirmado Pedro Sánchez que en las últimas semanas ha denunciado ha denunciado ante la Junta Electoral dos lonas, una de Vox y otra de Desokupa, por delitos de odio

"Feijóo y Abascal son el túnel del tiempo"

Sánchez ha decidido convertir los pactos de PP y Vox en ayuntamientos y comunidades en el centro de la campaña. "Feijóo y Abascal son el túnel del tiempo. Diez años en retroceso de los derechos a los trabajadores, veinte años en derechos LGTB y cuarenta años en censura a la política de nuestro país", ha añadido Pedro Sánchez ante un público enfervorizado.

"Mi deber como secretario general es alertar de la involución y retroceso que representan", ha terciado tras detallar algunas de las medidas más polémicas de algunos consistorios gobernados por PP y Vox. "Cuando quitan banderas LGTB de banderas públicas están quitando derechos y abonando el territorio de la desigualdad", ha terciado.

El líder socialista ha pedido la confianza aquellos que, pese a nunca han votado al PSOE, "no les gusta ni un pelo los pactos que estamos viendo" en lo que ha definido como un "trailer de película tenebrosa". Incluso ha hecho un guiño a los votantes de PP y Vox afirmando que "son mejores que sus dirigentes" Sánchez no ha dejado los símiles cinematográficos y se ha permitido hacer un "spoiler" a los asistentes: "Vamos a ganar las elecciones. Vamos a ser la primera fuerza política".

También ha tenido tiempo para hacer balance de sus cinco años en la Moncloa. El presidente del Gobierno ha afirmado que se presentan con "una España en convivencia, pleno empleo y libre de corrupción", aunque ha reconocido que "que queda mucho por hacer".

"Ni un paso atrás"

La que se ha estrenado como mitinera, ante un auditorio tan grande, ha sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que va de número 2 por la lista del PSOE por Madrid. "¿Por qué será que Feijóo no dice nada de la economía y del cambio climático?", se ha preguntado de forma retórica.

"Lo que no me gusta, no existe", se ha auto respondido mientras que ha augurado que, si el PP gana, "retrocedemos varios eras geológicas". "Ni un paso atrás, por nuestras hijas, por nuestras nietas", ha gritado mientras el público se ha puesto a corear "ni un paso atrás".

El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha recordado la ronda de entrevistas de Sánchez por distintos medios como, por ejemplo, en El Programa de Ana Rosa. "¿Quién está disfrutando viendo a Pedro Sánchez desatado y a José Luis Rodríguez Zapatero en acción?", ha preguntado de forma retórica el líder de los socialistas, Juan Lobato, que ha afirmado que el presidente "está como una moto" y a Feijóo "le tiemblan las piernas". Lobato también ha comunicado que 150 veteranos del PSOE, encabezados por el exalcalde de Madrid, Juan Barranco, han firmado un manifiesto respaldando el Gobierno de Sánchez.