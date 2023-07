El PSOE asiste a los tropezones de Díaz y asume que Sumar será una IU con el 12% de los votos

La campaña de Yolanda Díaz ha empezado rodeado de polémica. Primero, fue su propuesta estrella: repartir 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años. La medida costaría 10.000 millones de euros al año y todavía no ha aclarado de dónde sacaría el dinero. En el PSOE no han querido hacer sangre con la principal medida de su socia pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, sugirió que no está en la línea de una política fiscal "responsable".

Más tarde, fue el nombramiento de la activista trans de 22 años, Elisabeth Duval, para ocupar la portavocía de LGTB y feminismo tras el veto a Irene Montero. "No se comprende muy bien", dicen altos cargos en el PSOE donde llevan varias semanas pidiendo un feminismo "integrador" frente a la división que causó la actual ministra de Igualdad al movimiento que se ha descompuesto en dos corrientes: la clásica y la queer.

Lo último, fue la retirada de un punto de su Programa electoral que proponía "expulsar" del periodismo a quien "manipule y desinforme".. Desde Sumar explicaron que esa propuesta aparecía en el programa por un "error en el proceso de elaboración y transcripción". Por el medio, quedan otras polémicas como la defensa de un referéndum de autodeterminación en Cataluña que anunciaron los Comunes y que Díaz no ha acabado de confirmar.

Un nueva IU

Algunos de los veteranos del PSOE no se sorprenden y dicen que, aunque con "otras formas y otro tono", "Sumar no deja ser de Podemos", de ahí lo estrambótico de algunas de sus propuestas. Creen que, tras el 15-M, se produjo en este campo ideológico "un pelotazo urbanístico electoral" que aupó a Pablo Iglesias por encima de los cinco millones de votos.

Ahora, sin crisis económica y pasada la novedad, observan que la extrema izquierda se está estabilizando. "Su techo está en el 11-12% de Anguita", sentencian sobre los partidos a la izquierda del PSOE. "Es algo que siempre ha existido, con altibajos", matizan y se congratulan de que Díaz haya aunado una mezcolanza de partidos para evitar que se pierdan los votos en las mayoría de las provincias.

La clave es ver quién quedará tercero en las circunscripciones medianas. Ese partido se llevará el diputado al agua y dejará sin opciones al cuarto. Sucederá en circunscripciones que reparten de cuatro a ocho escaños. "Yolanda Díaz sigue ahí, en el sitio donde la queríamos que es quitando diputados a Vox", afirman otras voces, en la dirección federal.

Creciendo a costa de Díaz

Las previsiones más optimistas del PSOE le dan a Sumar en torno a 35 escaños. Por encima de los 21 que consiguió Julio Anguita al frente de IU en 1996 cuando se conformó con un 11% de los votos.

Los socialistas reconocen que, tras los desatinos de Díaz, Pedro Sánchez está recibiendo un 16% de votantes que iban a ser para Sumar. En estos momentos, el mayor vector del crecimiento del PSOE es el caudal de votantes progresistas que estaban en la abstención y que se están movilizando. Le siguen exvotantes de Podemos que estaban convencidos de votar a Díaz pero, conforme se acercan las elecciones, se están pasando al PSOE. A más distancia, exvotantes del PSOE que se habían ido a Feijóo y están regresando a casa.