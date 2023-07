Le damos la vuelta a Sánchez: estas son sus mentiras

Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que no se mentir durante su legislatura. Ya no engaña a nadie. A pesar de que todo el mundo ya conoce sus tretas, él ha estado intentando justificarlas en el paseo que se ha dado por las diferentes televisiones y radios del grupo A3 Media. El socialista ha tomado el papel de víctima para justificar sus numerosas y escandalosas mentiras.

El tono empleado por Sánchez recuerda al de un niño que intenta justificar haber roto un jarrón con una pelota de fútbol. Pero los masajes que le han dado tanto Évole, como el Gran Wyoming no han tenido el efecto deseado y la gente ha abierto los ojos. Pedro Sánchez no engaña a nadie más.