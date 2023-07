El PSOE alienta un relevo en el PP y cree que Ayuso sucederá a Feijóo tras la investidura de Sánchez

No habrá acercamiento del PSOE al PP. Ferraz cierra la puerta a un entendimiento con el partido de Alberto Núñez Feijóo pese a los cantos de sirena de Génova 13 para alcanzar un acuerdo de investidura.

"Quieren convertir una derrota en una victoria", sentencian en la dirección federal donde repiten que "gana quien gobierna" . Una nueva teoría política que convierte las investiduras en una especie de segunda vuelta de lo deciden los ciudadanos en las urnas.

Feijóo, "tocado de muerte"

En el PSOE constatan que el PP no tendrá los apoyos y tachan de "ocurrencia" la búsqueda de cinco diputados del PSOE capaces de investir a Feijóo con el respaldo de Vox y UPN. "Está intentando ganar un mes y pico", diagnostican altos cargos del partido donde creen que la única finalidad del gallego es "no precipitar su caída" tras no llegar a los 150 escaños que se marcó como objetivo. "Está tocado de muerte", ratifican en Ferraz.

Pedro Sánchez ha decidido seguir su vía y continuará aproximándose al partido de Carles Puigdemont. En la sede federal de los socialistas ya asumen que, si consiguen su abstención, esto tendrá consecuencias en el PP. "No veo a Feijóo quedándose en la oposición durante la legislatura. No le apetece", sentencia algún ministro que presume de trato con el gallego desde su etapa como presidente de Galicia.

Ayuso, líder del PP tras unas "primarias"

En el PSOE ya asumen que, si no hay repetición electoral, en las próximas elecciones habrá un nuevo cabeza de cartel en el PP. "Feijóo no se va a presentar a las siguientes y tampoco va a querer permanecer toda la legislatura en la oposición", añaden en la cúpula del partido donde creen que habrá un nuevo liderazgo que saldrá de las primarias.

"No habrá ningún advenimiento como el que precipitó el liderazgo de Feijóo tras la caída de Casado", pronostican en Ferraz donde creen que hay dos candidatos claros a esas elecciones internas: Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Aunque a ella no le apetezca, la presión de la derecha mediática le empujará a dar el paso", auguran en la dirección del PSOE donde ya trabajan con el escenario de Ayuso como líder del PP para el final de la legislatura. Al no ser diputada, la madrileña podría optar por una vía similar a la de Feijóo: ser nombrada senadora por designación autonómica.

Al PSOE sólo le faltan los tiempos. Calculan que este proceso de sucesión podría activarse el próximo año o el siguiente. La caída de Feijóo creen que no será inmediata pero tampoco la postergará para el final de la legislatura, si es que llega a durar cuatro años, para que Ayuso pueda hacerse con las riendas del partido.