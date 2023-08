La unión que pudo ser y no fue: por qué la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena tendrá que esperar

En el último año, Don Benito y Villanueva de la Serena se han hecho tan famosos que, cuando una dice que va a pasar una semana de sus vacaciones por estos lares, rápidamente todo el mundo ubica estos dos municipios de los que probablemente muchos ni siquiera habían oído hablar antes de que saltaran a la prensa nacional: "¡Anda! Esos son los que se han fusionado, ¿no?". Lo que pocos saben fuera de Extremadura es que, año y medio después de aquel referéndum que copó tantos titulares en toda España, la fusión sigue en el aire. Es más, aquí todo el mundo da por sentado que, de producirse -y cada vez hay más escepticismo al respecto-, no lo hará a corto plazo.

A pesar de que el 20 de febrero de 2022 el sí ganó en ambos municipios y de que sus respectivos alcaldes -por aquel entonces, del PSOE- se mostraron dispuestos a llegar hasta el final, las elecciones del pasado 28 de mayo dieron un vuelco inesperado al guion que ambos habían escrito. El regidor de Villanueva de la Serena consiguió revalidar su mandato, pero su homólogo de Don Benito, a pesar de ser el candidato más votado, perdió la alcaldía gracias al pacto del PP con una formación local que se presentó a las elecciones abanderando precisamente el rechazo a dicha consulta.

¿Un nuevo referéndum?

"La fusión con Villanueva de la Serena está muerta de facto", sentenció tras las municipales la candidata de Siempre Don Benito y actual alcaldesa de la ciudad, María Fernanda Sánchez. El pacto alcanzado con los populares establece que ambos partidos se turnarán el bastón de mando de tal forma que, pasados los dos primeros años, la alcaldía pasará a manos del PP. Y es entonces cuando muchos ciudadanos creen que la fusión podría consumarse. Sin embargo, para que eso se produzca, todo parece indicar que el referéndum tendrá que repetirse.

"Estamos intentando recabar la máxima información posible respecto al tema y, tal y como anunciaron nuestros cabezas de lista, en el acuerdo alcanzado se contempla una nueva consulta dentro de dos años", aseguraba hace unos días el concejal del PP Ángel Valdés. La clave reside en la desconfianza que sus socios de Siempre Don Benito siempre han mostrado respecto al desarrollo de la consulta que se llevó a cabo en febrero de 2022 y que los propios populares -que en su día apoyaron el famoso referéndum- han hecho suya.

Dudas sobre la limpieza del proceso

La actual alcaldesa acusa abiertamente a sus promotores de saltarse las normas que ellos mismos se habían impuesto. Concretamente, denuncia que decidieran no contabilizar los votos nulos con la única intención de que el voto afirmativo alcanzase el 66% del total, la marca que se habían fijado para considerar válida la consulta.

Por dicha razón, el partido que lidera María Fernanda Sánchez recurrió a los tribunales a fin de declararla nula. La Justicia lo ha rechazado de plano, pero lo que es innegable es que los resultados en Don Benito fueron muy ajustados: mientras en Villanueva de la Serena el sí ganó con más del 90% de los votos, en el municipio vecino la fusión apenas concitó el 66,27% de los apoyos, porcentaje que, según defiende Siempre Don Benito, se habría reducido al 65,97% si se hubieran tenido en cuenta los votos nulos.

Para el PP, los socialistas llevaron a cabo la consulta ciudadana de "una forma muy oscura" y, además, no explicaron bien a los ciudadanos en qué consiste la fusión y cómo les va a afectar; algo, esto último, de lo que también se quejan en la calle. "No se han expuesto claramente las ventajas y las desventajas. Mucha gente votó sin tener esa información y otros tantos directamente decidieron no participar precisamente por eso", argumenta una joven de Don Benito a la que le preguntamos por la polémica suscitada.

¿Qué pasará si se repite la consulta?

Lo que no tienen tan claro los ciudadanos es qué pasaría si el referéndum se volviera a repetir dentro de dos años, como pretende la actual coalición municipal. Los ajustados resultados cosechados en Don Benito vaticinan un escenario imprevisible, pero lo que más preocupa ahora a los defensores de la fusión es qué harán los habitantes de Villanueva de la Serena. Tras votar masivamente a favor en febrero de 2022, muchos recibieron las reticencias de sus vecinos como una afrenta, por lo que mucha gente -o al menos eso es lo que se escucha en la calle- podría replantearse el voto.

A ello se suma el hartazgo de una población que, en buena parte, se siente defraudada. Hace año y medio acudieron a votar confiando en que su palabra sería vinculante, concitando la atención de una España que contemplaba con cierta sorpresa cómo en una época en la que lo que está de moda es la división, dos pequeños municipios extremeños parecían buscar precisamente todo lo contrario. Hoy, sienten que el proceso no solo fue "una tomadura de pelo", sino que el dinero de todos los contribuyentes "se ha tirado a la basura".

Atrás quedaron los tiempos en los que el mayor de sus problemas parecía ser ponerse de acuerdo en el nombre a elegir: Concordia del Guadiana, Mestas del Guadiana o el finalmente seleccionado, Vegas Altas. A estas alturas de la película, lo que unos y otros tienen claro es que, en caso de producirse, la unión tendrá que esperar.