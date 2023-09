Admitida a trámite la querella del ex de María Sevilla contra Rodríguez Pam por llamarle maltratador y agresor sexual

El juzgado de Instrucción 3 de Estepona (Málaga) ha admitido a trámite la querella de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, contra Ángela Rodríguez Pam por intromisión en su derecho al honor por haberle llamado maltratador en 2022, tal y como él mismo ha corroborado a Libertad Digital.

La Secretaria de Estado de Igualdad se referió a él como un "maltratador" y añadió que "los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener régimen de visitas, está prohibido por ley". Sin embargo, la realidad es que, pese a las repetidas denuncias falsas interpuestas contra él por la que fuera presidenta de Infancia Libre, ningún juez le ha condenado jamás ni por maltrato ni por abusos. Es más, el hijo de ambos vive hoy feliz a su lado, después de que la propia Sevilla fuera condenada por mantener secuestrado al menor durante más de dos años en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) en condiciones insalubres.

Tras escuchar sus palabras aquel 25 de mayo de 2022, Marcos decidió querellarse contra Rodríguez Pam, a la que exige una rectificación y 65.000 euros en concepto de indemnización por las "falsedades" propagadas por una persona que, además, es nada menos que secretaria de Estado de Igualdad. No fue la única.

Irene Montero ya ha sido condenada

El ex de María Sevilla también se querelló contra la mismísima ministra, Irene Montero, a quien el pasado mes de junio el Tribunal Supremo ya condenó a pagar 18.000 euros a Rafael Marcos al haber apreciado la vulneración del derecho al honor. Sus declaraciones también tuvieron lugar el 25 de mayo de 2022, durante el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. Aquel día, la ministra se congratuló del indulto que el Ejecutivo había concedido a María Sevilla y lamentó que las mujeres como ella sufrieran "injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que hacen es defenderse de la violencia machista de los maltratadores".

En la misma línea se manifestó igualmente la periodista Ana Pardo de Vera, quien, en una tertulia de TVE, llegó a llamarle pederasta, asegurando que había sido condenado por abusar sexualmente de su hijo, algo completamente falso. Así, refiriéndose al secuestro del menor por parte de su madre, la tertuliana defendió que "no lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta".

A diferencia de las máximas responsables de Igualdad, Pardo de Verá optó por retractarse para evitar la demanda. "Imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado ‘caso Infancia Libre’, por lo que rectifico y pido disculpas por ese error que me llevó, además, a calificarle de pederasta", se excusó en sus redes sociales.

❗️En el programa 'La Hora de la 1', de TVE, a fecha 26 de mayo de 2022, imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado 'caso Infancia Libre', por lo que rectifico … 👇🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) March 1, 2023

El ex de María Sevilla consideró, no obstante, que tal maniobra era "insuficiente", por cuanto debía realizarse en el mismo medio en el que se le tachó de pederasta: "Un tuit no tiene la magnitud con la que faltó a mi honor y mucho menos se repara con unas palabras; debe dar la cara en televisión". Finalmente, la periodista se vio obligada a rectificar en TVE.