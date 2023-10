PSOE y Sumar situarán la investidura en noviembre tras la consulta de Puigdemont a sus bases

Pedro Sánchez tiene 53 días para conseguir ser investido presidente. Ni un día más, ni un día menos. El plan que había ideado de revalidar la Moncloa antes de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, se ha trastocado. Ahora sólo repiten que será en "breve" pero ya no se ponen fechas, conscientes que tienen un tope: el 27 de noviembre. De lo contrario, España estará abocada a una repetición electoral.

El plan A empezó a saltar por los aires cuando ERC y Junts vincularon su apoyo parlamentario a que se "establezcan unas bases" para un referéndum en Cataluña. La puntilla a Sánchez se la volvió a poner Carles Puigdemont cuando anunció una consulta a las bases que se hará de manera telemática entre el 17 y el 23 de octubre.

En Moncloa no quieren evidenciar que el líder independentista es el que tiene la sartén por el mango, así que, junto con Sumar, han anunciado que a finales de mes esperan lograr un acuerdo entre Díaz y Sánchez. Es decir: justo cuando Puigdemont y sus seguidores decidan qué hacer con los siete votos de Junts.

En el equipo negociar de Díaz creen que alcanzarán el acuerdo antes del 31 de octubre y que la investidura será ya en noviembre. Tras el primer encuentro entre el líder del PSOE y Sumar, ahora los sherpas de ambas formaciones serán los encargados de ir desbrozando el camino hasta que Díaz y Sánchez vuelvan a encontrarse para firmar el acuerdo.

Ambos equipos trabajarán en "dos carriles: social y territorial" y reconocen "avances en materia de fiscalidad". En Sumar esperan que Junts y PNV no sean un obstáculo. En el PSOE no las tienen todas consigo y prefieren "cuidar" al PNV conscientes de lo "importante" que es. No sólo para Sánchez sino para el PSE con el que gobiernan en coalición.

El lunes, vuelta a las reuniones

El resto de encuentros de Sánchez con el resto de grupos también sufrirán un parón ya que el presidente del Gobierno en funciones ha decidido aparcarlos hasta el lunes. Este jueves, asistirá a la cumbre comunitaria que se celebrará en Granada. El gran evento de la presidencia de turno de España en la UE reunirá en la capital nazarí a 27 presidentes de países pertenecientes a la UE y a otros 17 estados de su entorno.

El sábado, Sánchez tratará de sacar rédito político al evento político al celebrar un mitin en un hotel granadino. El acto del PSOE le impedirá acudir a la jura de bandera de la Princesa Leonor que se celebrará a la misma hora en Zaragoza. El lunes, será el momento de retomar los encuentros con otros portavoces parlamentarios pero todavía no está cerrada la agenda.

Una vuelta por el equipo negociador

La idea es verse con todos menos con Vox. Es decir: Bildu sí, Abascal no. En las reuniones, que esperan que no se prologuen durante mucho tiempo, Sánchez irá tomando el pulso a sus socios. Los flecos pendientes, los cerrarán los negociadores que ha nombrado, ahora de manera oficial, Sánchez en su primer día como candidato designado.

Su labor será "entremezclada". Los temas más presupuestarios los negociará la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, pero todos se encargarán de "temas políticos". Como "consejero mayor" en asuntos catalanes, estará el primer secretario del PSC, Salvador Illa. El único catalán del equipo negociador y el que, quizás, puede advertirle mejor de los virajes de Junts y Puigdemont.