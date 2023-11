El PP reúne a miles de personas en Valencia contra la ley de amnistía y el "atraco a la democracia" de Sánchez

El Partido Popular ha vuelto a reunir este domingo a miles de personas en contra de la amnistía. Tras convocar sendas manifestaciones en Galicia, Madrid, Barcelona, Toledo y Málaga, los populares han recalado hoy en Valencia, donde han desbordado literalmente la Plaza de los Fueros y las calles aledañas.

Frente a las emblemáticas Torres de Serrano, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que "nunca en nuestros 45 años de Constitución ha sido más necesario defender la democracia, que nunca ha habido un mensaje de más regresión de derechos y libertades en España, y que nunca en toda nuestra historia democrática se ha pretendido que haya menos democracia" en nuestro país. Aun así, se ha mostrado convencido de que los socialistas lo pagarán en las urnas: "Volveremos a recomponer la historia de España y volveremos a decir que el paréntesis de Pedro Sánchez lo ha cerrado el pueblo español".

Por lo pronto, Feijóo se ha comprometido a liderar una revuelta en todas las instituciones e instancias nacionales y europeas en nombre de todos aquellos ciudadanos a los que, a pesar de ser mayoría, la "élite política", considera ciudadanos de segunda división. "No nos vamos a quedar quietos. A los españoles de segunda no nos va a callar ni el engaño ni el atraco a la democracia española", ha subrayado. "Mientras sigan de la mano de la mentira, de la desigualdad y del privilegio, nos van a tener enfrente, porque estamos al lado de la mayoría de los españoles".

En este sentido, el líder del PP ha lamentado que no haya ningún socialista que también se plante ante la deriva de Pedro Sánchez, al que la multitud ha proferido gritos de "felón". "¿Es que no hay ningún socialista en España, que no dependa de la nómina mensual del PSOE, que diga basta ya?", se ha preguntado Feijóo, antes de insistir en que las palabras se las lleva el viento: "Si hay socialistas de estos, que lo demuestren con hechos, porque si solo hablan y no lo demuestran con hechos, es igual a Pedro Sánchez: la nada".

Con todo, Feijóo ha concluido afirmando que "por todos los españoles" votarán "no" en la sesión de investidura "del candidato que ha perdido" las elecciones: "No a Pedro Sánchez, sí a la igualdad, sí a la libertad, sí a la dignidad y sí a España". Tras la intervención del líder del PP, el acto ha finalizado con los himnos de la Comunidad Valenciana y de España.

Catalá y Mazón: "¡No en nuestro nombre!"

Antes de que el líder del PP tomase la palabra, la Plaza de los Fueros de la capital del Turia también ha acogido las intervenciones de Carlos Mazón y María José Catalá. La alcaldesa de Valencia ha sido la encargada de abrir la concentración en contra de la amnistía al grito de "¡No es 1nuestro nombre".

"Después de esta semana lamentable, no podíamos parar y teníamos que decirlo alto y claro, como lo estamos diciendo, que no vamos a permitir esta tropelía a España y a los españoles", ha advertido Catalá, quien ha criticado las excusas de los socialistas, a los que acusado directamente de querer comprar La Moncloa: "No manoseeis la palabra ‘perdón’ ni ‘diálogo’. Lo que estáis haciendo es comprar la Moncloa, así que no habléis de perdón, ni habléis de diálogo". Además, la regidora valenciana ha lamentado que ya no haya ‘socialistas buenos’. Lo que antes era sanchismo ahora es socialismo", ha subrayado.

Por otro lado, la regidora valenciana se ha preguntado qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones "cuando les decimos que si intentas dar un golpe de Estado no pasa nada" o cuando les decimos "que cuando haces un acto de terrorismo, de vandalismo, de desorden público, no pasa nada y te puedes ir de rositas".

El presidente de la Comunidad Valenciana, por su parte, ha advertido igualmente de que estamos ante "el mayor ataque que jamás hubiéramos pensado contra el Estado de Derecho" y ha denunciado el ninguneo sistemático que el Gobierno profesa a su región: "Los peores presupuestos generales del Estado, aquí. La peor financiación, aquí. El mayor ninguneo, aquí. Y hoy, cuando pensábamos que ya todo estaba hecho, se humilla a España, se humilla a la Ley, se humilla a la Constitución y se busca humillar al Rey. Precisamente por eso, Mazón ha concluido su discurso al grito de "¡Viva la ley, viva la Constitución y viva el Rey!".