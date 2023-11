Pedro Sánchez ha conseguido la mayoría absoluta para su investidura tras sumar al PNV. El acuerdo firmado entre el líder socialista y Andoni Ortuzar incluye "el reconocimiento nacional de Euskadi" y la promesa de un nuevo Estatuto sobre el que "cimentar sus aspiraciones". Tanto Ferraz como Sabin Etxea coinciden en que hay que enterrar el Estatuto de Guernica sobre el que ya hablan en pasado.

"Tras más de cuatro décadas, sigue habiendo competencias que aún no se han abordado", afirman y piden "entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación. El nuevo Estatuto saldrá tras "una comisión bilateral permanente entre el Gobierno Español y el Gobierno vasco" que establecerá "reuniones de trabajo cada seis meses" presididas por Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu. El plazo que se fijan para lograr el nuevo Estatuto es dos años.

Al igual que ha sucedido con ERC, al que se le ha entregado Rodalíes, el Gobierno del PSOE y Sumar están dispuestos a transferir ferrocarriles al Gobierno vasco. También se habla del sistema de acogimiento, que permitirá transferir al Gobierno vasco la admisión de inmigrantes lo que supondrá que la comunidad estará excluida del reparto de cuotas, como ha sucedido en las últimas semanas con los llegados a Canarias.

Más privilegios y Seguridad Social

También se habla de reformar el concierto vasco para que el País Vasco aumente sus privilegios fiscales, incluyendo la recaudación de las personas no residentes que "obtienen rentas" en la comunidad. También la gestión de la Seguridad Social algo a lo que oponían hasta no hace mucho en el PSOE y en especial el ministro José Luis Escrivá argumentando que quebraría la caja única.

"Hay que cumplir. Probablemente al señor Escrivá no le guste pero a mi no me gustan tantas cosas y las acepto", aseguraba Ortuzar en el Congreso tras el pacto. El líder del PNV presumía de la "literalidad" de la "gestión del régimen de la Seguridad Social en el País Vasco". El acuerdo también menciona aumentar la presencia de las Haciendas forales en el el ámbito internacional. En el caso de la Ley de Dependencia, se abonará el 50% de su desarrollo.

El pacto habla de modificar el Estatuto de los trabajadores para que los acuerdos colectivos e interprofesionales firmados en el País Vasco tengan prioridad sobre los nacionales. Al igual que con Puigdemont, también se contempla "la participación de las autoridades del País Vasco y de Navarra" en la Ley de Tratados Internacionales.

Negociando Navarra

La Guardia Civil y la Policía Nacional desaparecerán aún más del País Vasco. La Ertzaintza asumirá los planes integrales y también la protección civil. Además, se darán 100 millones "para el fomento" del vascuence en la era digital o se añade una serie de cláusulas para Navarra.

En la Comunidad Foral, gobernada por el PSN, el partido hermano del PNV, Geroa Bai, está integrado en el Ejecutivo de coalición. El acuerdo entre Sánchez y Ortuzar se compromete a que se traspasen al Ejecutivo de María Chivite las transferencias en materia de I+D+i y las becas.