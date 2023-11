Feijóo aparta a Gamarra de la portavocía del Congreso para ser secretaria general del PP "a tiempo completo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado a Cuca Gamarra como secretaria general del PP "a tiempo completo" durante su intervención en el Congreso de La Rioja, pero no seguirá como portavoz en el Congreso. Una decisión que ha tomado, según él, basada en su experiencia de gestión como alcaldesa, su capacidad como parlamentaria en momentos de especial dificultad para la vida institucional de nuestro país y por su conocimiento de la vida orgánica del partido.

Núñez Feijóo ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el Congreso del PP de La Rioja, en el que se ha elegido a Gonzalo Capellán como nuevo presidente de la formación.

"Cuca Gamarra ha sido una magnífica secretaria general del partido a tiempo parcial y será una excelente secretaria general a tiempo completo", ha subrayado Núñez Feijjó, quien la propondrá para que ocupe este cargo durante esta legislastura.

El presidente de los populares ha recordado que Cuca Gamarra ha sido la secretaria general con la que el PP ha conseguido las mayorías absolutas de Andalucía, Madrid, La Rioja y Melilla, con la que ganamos las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y con la que elevamos a 14 nuestra presencia en gobiernos autonómicos, frente a los 4 del PSOE.

Con Cuca Gamarra hemos recuperado la FEMP y ganado las elecciones generales de julio, creciendo en más de tres millones de votos y 48 escaños, alcanzando la condición de primera fuerza en el Congreso y el Senado, logrando además la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Ahora será la encargada de "ordenar" la vida orgánica del PP con más poder territorial de la historia, "no le espera poco trabajo"; y hacer frente al "peor Gobierno en 45 años".

Sánchez siembra discordia

El líder del PP ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber viajado "a un país en guerra para sembrar discordia" y, sobre todo, haber roto los consensos en la Unión Europea y la OTAN sobre Palestina.

En su discurso, el líder popular ha recalcado que no comparte que "en nombre de toda España se haga una política exterior como la que hemos visto", en alusión al viaje de Sánchez a Israel y Palestina, en el que planteó la posibilidad del reconocimiento de España al estado palestino.

"Todos los demócratas debemos condenar el terrorismo de Hamás", ha subrayado, y, por ello, "deberíamos pedir al cien por cien de los ministros (de España) que condenen los ataques de Hamás, incluidos los dos que no lo han hecho", en alusión al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Juventud, Sira Rego, que votaron en contra, cuando eran eurodiputados, de condenar los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre.

"Todos compartimos que Israel tiene derecho a su legítima defensa, a trabajar para desmontar un terrorismo que también nos afecta en Occidente", ha dicho Núñez Feijóo, para quien "todos compartimos que los conflictos bélicos deben regirse por el derecho internacional y que el pueblo palestino tienen derecho a vivir en paz y prosperidad".

Pero, ha continuado, "es un error, tanto en el momento, como en el lugar, como en las formas, como en el contenido, la actuación de Pedro Sánchez" en su viaje de los últimos días porque "la diplomacia no es viajar a un país en guerra para sembrar la discordia, y menos un día que empezaba una tregua".

Política partidista

Ha llamado la atención sobre que viajó "como presidente de turno de la UE" para "apartarse del consenso de la mayoría de los países de la UE y la OTAN y plantear una propuesta unilateral solo porque te lo exigen tus socios minoritarios que te han hecho presidente".

Para él, Sánchez "ha resentido gravemente la política exterior de España y es algo que lamentamos" porque "ha ido Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie y rompiendo los consensos de UE y OTAN solo para mantenerse unos meses más en el poder"; y "eso no es política exterior, sino política partidista".

"No podemos normalizar en España lo que no es normal en Europa y no queremos que España sea una anomalía y vuelva a ser vista como un problema en la UE", ha afirmado Núñez Feijóo, quien cree que "ya somos un problema en lo económico, en política exterior y en estado de derecho".

Y ante eso, "si el PP, como primer partido de España, se callara, sería irresponsable y estaría incumpliendo los principios básicos de lealtad con el pueblo al que representamos", ha concluido.

"Nadie puede arrodillar a una sociedad"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado este sábado que, "por siete votos, nadie puede arrodillar a una sociedad", en alusión al pacto entre PSOE y Junts para que Pedro Sánchez lograra la mayoría para renovar al frente del Gobierno de España y, ante eso, "ni nos callamos, ni nos rendimos, ni nos quedamos quietos".

Durante su intervención previa a Feijóo, Gamarra ha aludido expresamente a la Ley de Amnistía y ha recalcado que el PP "reafirma su compromiso de defender la igualdad". La secretaria general del PP ha asegurado que Pedro Sánchez "ha pagado un alto precio de libertad e igualdad" para acceder al Gobierno y "ha dicho que ha venido para levantar muros entre españoles, frente a lo que el PP ha venido a gobernar para todos".

"A quien quiere establecer el privilegio para mantener el poder, le decimos que los riojanos no somos menos que nadie, no somos españoles de segunda, y este partido se va a dedicar en cuerpo y alma a que todos somos iguales ante la ley", ha subrayado la también diputada nacional por La Rioja.

Su partido, ha indicado, "no va a permitir" que "alguien se sitúe por encima de la ley única y exclusivamente porque de él depende la gobernabilidad" y, "frente a la crispación y los muros, el PP ofrece puentes para unir en vez de dividir".

Denunciar las anomalías democráticas

Los populares no dudarán en "denunciar todo lo que se ha convertido en anomalías democráticas" en España e "intentar controlar desde el Gobierno al resto de poderes no es convivencia, es conveniencia", ha afirmado Gamarra ante un auditorio en el que estaba el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado.

También "vamos a estar atentos para defender un proyecto de vida en común que se llama España"; "no nos vamos a callar y vamos a defender la igualdad entre todos, con Alberto Núñez Feijóo al frente" y "nos vamos a dedicar a hablar de los problemas de los españoles y trabajar para resolverlos", ha insistido.