La líder de Vox Baleares acusa en un informe al diputado Jorge Campos de corrupción y espionaje

La crisis de Vox Baleares sacude ya al grupo en el Congreso. Un informe de Patricia de las Heras, exdiputada y actual líder de la formación en las islas, señala a Jorge Campos, diputado nacional y anterior líder de Vox en la región, por supuesto desvío de dinero y grabaciones a Santiago Abascal.



El documento, publicado por varios medios y al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge graves acusaciones entre dos compañeros de partido. Fue elaborado en junio, después de las autonómicas y antes de que Campos fuera designado cabeza de lista por Baleares al Congreso. El diputado ha desmentido el contenido en su cuenta oficial de X, anunciando querellas que, según fuentes del partido, se presentarán mañana.



La actual líder de Vox Baleares guarda silencio públicamente, aunque fuentes del partido aseguran a este periódico que en privado ha desmentido la autoría del informe. Desde Bambú no se van a adoptar medidas contra Campos o De las Heras.

La carta de la líder de Vox Baleares tiene como destinatario a Ángel, que según señalan varias fuentes se trataría de Ángel López Maraver, jefe de gabinete de Santiago Abascal. En ella habla de Enrique (Cabanas) y Plüger (Juan) como conocedores de su denuncia. El primero es la mano derecha del presidente de Vox y el segundo jefe de prensa del partido.

Según el texto, Patricia de las Heras tenía encomendada la tarea apaciguar el partido tras ser nombrada presidenta de la formación, dividida en dos por el choque entre Jorge Campos y Fulgencio Coll, actual vicepresidente de Vox Baleares. Durante ese cometido, habría recabado información sobre Campos, al que acusa de "intentar acabar con ella" porque "creía que el partido era suyo". El documento incluye extractos de este tipo que hacen referencia también a Montse Amat, la mujer de Jorge:

Volviendo al momento en que se trasladó a Jorge la noticia de que ya no sería presidente del partido, Montse indica (todo contrastado por conversaciones de whatsapp), "estoy hasta los cojones, esto ha sido para no presentar a Jorge al Parlament. Ellos miran por ellos y por nadie más. Estoy del puto Santi hasta los cojones", en relación a la última reunión que mantuvieron Santiago y Jorge.

Tiempo atrás, concretamente el día 21/04/21 Jorge fue invitado a casa de Enrique por el tema Fulgencio-Jorge, y Jorge procedió a grabar la conversación, que fue la primera de todas las que le seguirían. Me consta que dicha grabación se produjo, porque he leído personalmente los whatsapp donde Montse indica en una conversación privada "Cabanas es un gilipollas que defiende a Fulgencio" (mientras escucha la grabación), y va comentando la grabación, diciendo que aún le queda como una hora de escucha.



El informe también hace referencia a otros documentos con información sobre la forma de proceder de Campos y su mujer:



En cuanto a las acusaciones de presunta corrupción, se señala a Campos por desvíos de dinero a una empresa pantalla:



Por último, debo poner en conocimiento la cuestión económica, algo que me parece de una gravedad extrema. El grupo parlamentario Actúa-VOX formalizó un contrato mercantil con la entidad Producciones Audiovisuales Gálata SL, por virtud del cual, el grupo parlamentario abonaba un importe mensual de 5.745,5 € (IVA incluido). No obstante, se han facturado cada mes aproximadamente 1.200 € de más, ascendiendo el cobro en exceso a unos 33.000 € aproximadamente. A su vez, el administrador único de dicha sociedad está contratado como asesor parlamentario percibiendo cerca de 30.000 € anuales también del parlamento. Eduardo de la Fuente, responsable de comunicación que hace un mes presentó su dimisión al jefe de comunicación Juan Pflüger, pero que sigue percibiendo tanto los importes del contrato mercantil por comunicación como el sueldo de asesor parlamentario.

Dicha sociedad, sería el resultado de unas negociaciones previas para la fusión de la coalición Actúa y VOX, por la cual el grupo parlamentario sería el único en España que autogestionaría la financiación pública proveniente de la dotación parlamentaria, evitando así remitir dichas cantidades a VOX nacional. Dichas cantidades han sido destinadas a pagar cenas, "viajes presidenciales", sueldos, y una larga retahíla de destinos prohibidos con cargo a un presupuesto público, pero a través de dicha empresa, cuyo objeto mercantil es la comunicación y periodismo. Desconozco exactamente la totalidad de desbarajustes a los que se ha destinado, pues la empresa no tiene por qué rendirme a mí cuentas de su contabilidad. Sin embargo, las facturas demuestran que se aplicaba un 21% más de IVA sobre el total con IVA.

Una de las ocasiones, se abonaron por esta empresa la friolera de 12.000 € en una cena de navidad en Mallorca, cobrando a su vez el importe a los asistentes. Es decir, se recaudaron 12.000 € en efectivo, sin contabilidad alguna. Desconozco en qué se han invertido o quién se ha embolsado esos 12.000 €. Quién decidía el destino de ese dinero eran Jorge como portavoz del grupo parlamentario y Eduardo como administrador de la empresa Gálata. Seguramente, igual que este hecho ha llegado a mi conocimiento, existan otros que podrían ser igual o más graves, incluso pudiendo llegar a ser constitutivos de algún ilícito penal, y por ello lo puse en seguida en conocimiento de Enrique. También lo he trasladado a Ignacio Hoces, Juanjo y García Conde. (...)



También en temas económicos, el gasto del presupuesto del partido en Baleares, ha ido prácticamente en su integridad a los desplazamientos personales de Jorge en primera clase y hoteles de hasta 200 € la noche, aunque ello supusiese no poder pagar tan siquiera papel higiénico para las personas que trabajan en la sede, o tener las sedes de Menorca y de Ibiza sin mobiliario alguno. No solo se destinaba el presupuesto, sino también, se endeudaba para seguir sufragando sus gastos personales viviendo a cuerpo de rey a costa del partido, y de ahí su insistencia en no perder el control. Elena Nieto me trasladó que Baleares es la provincia más deficitaria de toda España, y ello a pesar de (o debido a) contar con la autogestión económica que he referido anteriormente.