Pedro Sánchez y la sociedad ausente

Han pasado varios días desde que el Narco asesinara a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), y Pedro Sánchez todavía no ha tenido un gesto de acercamiento hacia la familia o la unidad operativa destinada en la zona. Más allá del tuit lamentando los hechos publicado por el presidente doce horas después del asesinato, no ha habido nada. La carencia de empatía demostrada por Pedro Sanchez no desentona en una sociedad que tiene síntomas de estar muy enferma.

Las imágenes de los testigos del asesinato jaleando a los narcos para rematar a los agentes indefensos, dos instituciones como el ayuntamiento de Pamplona y el parlamento de Cataluña negándose a guardar un minuto de silencio o un presidente ausente en los funerales de las víctimas pero presente en los desfiles de moda, son una muestra de ello.