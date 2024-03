Teresa Freixes, sobre la amnistía: "Al leer la ley ves los disparates que tiene. Y ha empeorado con los cambios"

La catedrática Teresa Freixes, una de las más prestigiosas de España en los ámbitos del derecho constitucional y el europeo y un personaje destacado de la resistencia antinacionalista en Cataluña, ha explicado en Es la Mañana de Federico de esRadio los problemas legales a los que se enfrentará la Ley de Amnistía, de la que no ha dudado en afirmar que "al leerla te das cuenta de todos los disparates que contiene, desde su concepción, elaboración y contenido". Además, ha sentenciado que "ha empeorado con los cambios" introducidos durante su tramitación.

Freixas ha expresado serias dudas sobre el camino que puede seguir este texto legal: "Me parece que va a ser difícil que se pueda aplicar, en el momento en el que algún juez con buen criterio, y la mayoría lo tiene, encuentre que chirría con el Derecho de la UE planteará la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo". Y tal y como ha recordado "la simple admisión a trámite" en dicha instancia de esa cuestión "suspende la aplicación" de cualquier texto legal.

Así, ha asegurado que "es una ley de imposible aplicación" y ha dicho que "no le auguro un buen futuro".

Salvar a los Pujol

Refiriéndose a los Pujol, la catedrática de Derecho Constitucional ha señalado que, "en principio, lo que quieren es salvaguardar a todos los suyos": "Y todos los suyos comprende a estas personas, porque con ellos empezó todo, no lo olvidemos. Otra cosa es que la parte álgida, la parte del iceberg que se ve, apareció, más o menos, a partir de 2004, pero todo esto viene de muy atrás". En su opinión, lo que demuestra la Ley de Amnistía es que se puede robar… siempre que sea "en pro de la buena nueva; si no, no entras, con los privilegiados, a delinquir sin que te pase nada".

Freixes ha recordado que la Comisión de Venecia no ha validado ese "disparate jurídico", pese a que "aquí lo han tergiversado todo": "Mienten descaradamente: si te lees atentamente el borrador de dictamen, la Comisión de Venecia va detallando todos los artículos problemáticos de la ley y es que no deja títere con cabeza. Eso de impecablemente europea… a mí, que me lo expliquen". La jurista ha subrayado que "la Comisión de Venecia es muy seria en mis dictámenes", que "sus razonamientos son muy importantes" y que, "cuando entra en el análisis detallado del procedimiento y del contenido, el palo es importante". Según la Comisión, "una ley de este calado precisa siempre" de un amplio consenso y se tiene que hacer con la oposición: "Viendo y constatando el enorme debate de fondo que hay sobre si es constitucional o no, lo que se tendría que hacer primero es una reforma de la Constitución".

"Si salimos del franquismo, saldremos del sanchismo"

Freixas ha apuntado que el objetivo del Gobierno y de sus satélites pasa por cargarse la monarquía y la Constitución: "Es lo que pretenden, otra cosa es que les dejemos. La sociedad tiene que reaccionar ante estas cosas. Es algo esperpéntico".

La catedrática ha explicado que, en España, "ha habido una convergencia de aquellos dos grandes males que ha adolecido Europa en sus etapas de la Historia: los nacionalismos y los populismos. Como se han juntado las dos tendencias, que van en contra de la línea de flotación del bloque constitucional, han podido hacer una fuerza conjunta". Centrándose en Sánchez, duda si es "rehén o protagonista": "Estamos en un momento muy peligroso porque todo aquello que, con tanto trabajo, habíamos ido construyendo… Bueno, yo siempre digo que si salimos del franquismo, saldremos del sanchismo".

Además, la jurista ha lamentado que tengamos una Constitución "parca de instrumentos de defensa": "No nos dimos cuenta de que si habíamos estado constituciones de otros países para ver qué incorporábamos a la nuestra, las cautelas que otros tenían no las incorporamos". Finalmente, refiriéndose a cómo la UE posterior a las elecciones de junio abordará el tema de la amnistía, ha apuntado que "la nueva Comisión que surja y el nuevo Parlamento Europeo van a tener su foco en lo que nos está pasando a nosotros por todo lo que pueda pasar al resto de países europeos".