Malestar en el Gobierno con Yolanda Díaz por su inacción en Cataluña que aboca a una prórroga presupuestaria

Poco a poco, la figura de Yolanda Díaz, la líder de Sumar, se va diluyendo al igual que lo va a haciendo su formación. En el PSOE y en el Gobierno ya no ocultan su malestar con la vicepresidenta segunda después de su escasa interlocución ante los Comunes.

La formación de Ada Colau, integrada en el Congreso dentro de Sumar, se negó a aprobar las cuentas de Pere Aragonés, lo que aboca a Cataluña a un adelanto electoral y a Sánchez a prorrogar las cuentas de 2024, ya que el Gobierno sabe que es imposible conseguir el voto favorable de los separatistas en plena campaña electoral.

En el Ejecutivo de Sánchez constatan que Sumar y los Comunes "son partidos independientes" y que cada uno "actúa por libre", pese a que los de Colau tienen un ministerio (Cultura) que depende de Ernesto Urtasun. "Me sabe mal que los comunes no aprueben el Presupuesto", lamentan en el sector socialista donde critican que una parte del Ejecutivo haya "complicado" cualquier tipo de cambalache para sacar adelante las cuentas.

¿Qué es Sumar más allá de Yolanda?

La pregunta que se empiezan hacer en Moncloa y en Ferraz es cuántos diputados controla realmente Díaz. Primero, fue la ruptura entre Sumar y Podemos, cuyos 4 diputados se fueron al mixto. Ahora, constatan que el mayor subgrupo parlamentario dentro de Sumar, el de los 6 diputados de En Comú, anteponen la agenda de Ada Colau a la de Díaz.

"No parece que tenga mucho predicamento", sentencian fuentes gubernamentales sobre la vicepresidenta a la que critican que no parece que no se haya involucrado mucho en las negociaciones y haya dejado vía libre a los Comunes. O lo que podría ser peor: que lo intentase y le hubiese rechazado.

No es la primera advertencia que le lanzan desde el Gobierno. Durante el mes de enero, calificaron a Díaz como "derrotada" . Sucedió tras una votación parlamentaria de infarto en la que Podemos votó en contra de un Real Decreto del Ministerio de Trabajo, tras la negativa de la vicepresidenta a dialogar con los escindidos de Podemos. Una actitud que en Moncloa contrastaron con la suya, capaces de ceder hasta la política migratoria a Cataluña, con total de arrancar un "sí" de Junts.

Más tensiones en Sumar

El escenario en Sumar no parece muy plácido. A las diferencias entre los Comunes o Podemos se suman ahora la de otros partidos. Este jueves se empezaron a evidenciar rencillas dentro de otro de los partidos de la coalición, IU, que tiene que elegir a un nuevo coordinador y la candidatura de la ministra de Juventud, Sira Rego, no parece gustar al PCE de Enrique Santiago.

También Compromís exige tener voz propia como se evidencia en las, cada vez más habituales, ruedas de prensa de su portavoz. A esto hay que sumar otros partidos como la Chunta Aragonesista. Todo una amalgama de formaciones en las que sobresale Iñigo Errejón, ahora flamante portavoz parlamentario y hombre fuerte del partido, que va diseñando un nuevo Sumar ante una Díaz cada vez más aislada.