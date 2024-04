El alcalde de Palma: "Hemos tenido que devolver fondos Next Generation, sólo había 'powerpoints'"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha declarado en el especial de Es la mañana de Federico de esRadio celebrado en el Centro de Convenciones del Hotel Victoria Gran Meliá de la capital balear que el Ayuntamiento ha puesto "el foco en el que hace mal las cosas, en el delincuente" y que ha iniciado "una cruzada contra los grafitis, el botellón y los patinetes".

El regidor, del PP, ha lamentado que disponga de "menos efectivos de policía local que hace veinte años", que tiene el objetivo principal de "el ratio mínimo que necesita palma" y que pretende "acabar la legislatura con 300 policías más": "Ahora hemos sacado 55 policías para que se incorporen lo más rápido posible". Martínez ha apuntado que, en ocho años, Palma pasó "de ser la mejor ciudad del mundo para vivir a, el año pasado ser, la ciudad más sucia" o "la quinta ciudad en falta de seguridad": "Tenemos que poner el foco en el que hace mal las cosas, y no dar derechos a quien no tiene que tenerlos en según que temas".

Martínez Llabrés ha dicho que el Ayuntamiento hará "planes de choque" y que la legislatura se inició con uno centrado en la limpieza: "Hemos eliminado más de 3.000 grafitis en los últimos meses. ¿Qué pasa? Has de poner esa presencia policial, prevención, para revertir esa situación". Refiriéndose a los grafitis, ha apuntado que la sanción pasará de los 300 a los 1.500-3.000 euros.

Con respecto a la idea de ciudad que tiene, el alcalde ha señalado que su corporación tiene "un proyecto en la cabeza a medio y largo plazo". Amén de los temas urgentes, o sea, seguridad, limpieza y transporte, "tenemos que sentar las bases de la Palma del futuro": "En contraposición a esas ciudades de los quince minutos, a esos guetos que se quieren crear, tenemos tres líneas de trabajo, que son la cultura, el deporte y la sostenibilidad, como elementos de cohesión".

Con respecto al transporte, Martínez Llabrés ha dicho que es "defensor que cada uno se desplace de la manera que quiera en una ciudad, y que el político le ponga la mayor de las facilidades para que lo pueda hacer". Eso sí, restringirán el uso del patinete por zonas peatonales.

Además, se ha referido a los fondos Next Generation: "Hemos tenido que devolver fondos. Se había engañado a los ciudadanos, diciendo que había proyectos en marcha. No: había powerpoints". Finalmente, ha comentado el problema de vivienda que hay en la ciudad: "Revertir una situación anquilosada con cero viviendas en ocho años no se puede hacer de un día para otro. Presentaremos en unas semanas un plan de vivienda municipal".