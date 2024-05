Abascal ofrece a Feijóo "construir una alternativa al golpe" en una carta repleta de duros reproches

Santiago Abascal ha sorprendido haciendo pública una carta remitida a Alberto Núñez Feijóo, apenas unos días después de la misiva que Pedro Sánchez dirigió a los españoles a través de las redes sociales. El líder de Vox ofrece al del PP "construir una alternativa al golpe" pero lo hace entre duros reproches a los populares por "tenderle la mano al PSOE".

En la misiva, Abascal reprocha a Feijóo haberles pedido no presentarse en Galicia, cuando el PP concurre en provincias como Lérida o Gerona donde no tienen representación, negociar la renovación del CGPJ con el PSOE, llevar a cabo una estrategia para minar a Vox o torpedear los acuerdos de gobierno entre ambos a nivel regional.

Después de la larga ristra de acusaciones, el líder de Vox pide "coordinar las respuestas políticas, parlamentarias, judiciales y sociales al golpe", romper con Sánchez o no poner trabas a los acuerdos en las CCAA. "Estimado Alberto, cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez, encontrarás la nuestra", concluye. A continuación, la carta completa:

Estimado Alberto:

Me dirijo a ti como ganador de las últimas elecciones generales en España y lo hago en calidad de líder de la tercera fuerza del Parlamento.

Tal y como te he comentado en las escasas ocasiones en las que nos hemos encontrado, creo firmemente que la situación política es de una terrible gravedad; que Pedro Sánchez supone una seria amenaza para España y para las instituciones democráticas. Cuando hablo del golpe de Sánchez no lo hago de una forma retórica ni como un recurso de propaganda. Lo dije en la investidura porque así lo creo y, por desgracia, tampoco en esto me he equivocado.

Su última pirueta, con este redoblado ataque a la independencia judicial y a la libertad de prensa, no hace sino darnos más razones que realmente ni nosotros ni el resto de los españoles necesitaba.

Para enfrentar esta situación, te he ofrecido de todas las maneras posibles la conformación de una estrategia común, aparcando durante un tiempo las diferencias que existen entre nuestras formaciones.

Entiendo que muchas de ellas son verdaderamente irreconciliables, por ejemplo respecto a la Agenda 2030, la regularización de inmigrantes ilegales, la libertad lingüística y otras tantas. Pero también es cierto que en muchas autonomías hemos sabido llegar a puntos de acuerdo razonables, y gracias a ello se ha expulsado al socialismo de muchas regiones que llevaban décadas sufriéndolo, y que sólo gracias a la aparición de VOX han podido ver una alternativa.

Por desgracia, como bien sabes, desde la dirección de tu partido se torpedean a menudo esos acuerdos de gobierno, casi tanto como se dificultó el que se llevaran a cabo. Por el contrario, para nuestra sorpresa (e indignación de muchos españoles), se mantiene la oferta permanente de diálogo y acuerdo con Sánchez y sus aliados.

Desde la desastrosa campaña del pasado mes de julio, obsesionados por minimizar y atacar a VOX, mantienes la mano tendida a quien ha demostrado de todas las maneras posibles que no está capacitado para la responsabilidad del gobierno.

Seguro que entiendes que no lo entienda, porque lo mismo le pasa a millones de electores. No se puede estar en las calles denunciando el golpe de Sánchez y pactando el gobierno de los jueces con él. Con el añadido de bochorno de hacerlo tutelado por extranjeros.

El mismo objetivo de ganar a VOX, tal y como abiertamente lo reconoce tu equipo, parece ser el único proyecto de tu presidencia del Partido Popular. Decías que presentarnos en Galicia era tirar votos, ¿por qué se presenta el PP en Gerona y Lérida donde VOX tiene escaños y vosotros no?.

En la campaña vasca, también reconocido por los tuyos, el objetivo del PP era que perdiéramos la representación y reconozco que tampoco entiendo que os sintierais más apesadumbrados porque VOX ganara apoyos en esas elecciones, antes que por el preocupante ascenso del separatismo terrorista.

Y la pasada semana, después del teatro bochornoso de Sánchez, no tardasteis ni veinticuatro horas en ofrecerle otro pacto, en esta ocasión sobre un estatuto para la familia del presidente del gobierno… Un debate que me temo no es el más urgente, al menos hasta que no sepamos hasta dónde llega la corrupción en el entorno de Sánchez.

Podría extenderme mucho más, pero no lo creo necesario. Es bastante evidente, público y notorio, que el PP está preocupado en ganar a VOX. Y me parece un error gravísimo y ya bastante repetido en el despacho que ahora ocupas. Ese no es el camino.

Por enésima vez, ahora con esta forma de carta pública, te animo a superar esa obsesión con VOX (un partido que legítimamente representa a millones de españoles que no se sienten representados por el tuyo) para construir juntos una alternativa viable y urgente, cuyos primeros pasos deberían ser:

1. Una coordinación de las respuestas políticas, parlamentarias, judiciales y sociales al golpe.

2. Un cese inmediato de negociaciones con Sánchez, en especial las que atienden al gobierno de los jueces, ahora tan atacados. Y revertir los acuerdos que ya habéis alcanzado con ellos en parlamentos e instituciones.

3. Una denuncia internacional continuada (todavía seguimos haciéndolo en solitario) del proceso golpista y del extremismo instalado en gobierno. Es urgente que vuestro partido europeo rompa con el partido socialista la coalición ahora vigente en la UE.

4. Una defensa conjunta de las instituciones, empezando por los gobiernos compartidos, que deben enfrentarse a leyes como la de la amnistía con toda la fuerza que su legitimidad les proporciona.

5. Una profundización en los acuerdos de gobierno entre PP y VOX, y el fin inmediato de todas las trabas que les están poniendo desde la dirección nacional de tu partido.

Confieso que no tengo grandes esperanzas en que atendáis a esta carta, pero me he comprometido con los españoles a hacer todo lo que esté en mi mano para cerrar esta etapa política nefasta, y eso sólo se puede hacer con tu colaboración, así que no tengo tiempo para el orgullo a pesar de tantos desprecios a VOX.

En conclusión, estimado Alberto, cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez, encontrarás la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias.

.