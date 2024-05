La Junta Electoral Central (JEC) no ve electoralismo en la declaración institucional de no dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que ha decidido no abrirle expediente sancionador tal como le pedían el PP, ERC y Ciudadanos. Por el contrario, sí ha acordado abrir expediente al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a su presidente, José Félix Tezanos, por su encuesta urgente sobre el periodo de reflexión de Sánchez.

Tras la espantada de un Sánchez "profundamente enamorado", el sociólogo socialista José Félix Tezanos realizó un sondeo flash sobre la decisión del presidente. El CIS incluyó además una pregunta sobre intención de voto y realizó una estimación de voto de ámbito nacional. El problema es que estaba obligado a informar a la Junta Electoral Central dado que hay dos procesos electorales en marcha: las elecciones catalanas y las europeas. El resultado mostraba a un PSOE disparado, casi diez puntos por encima del PP.

El presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, anunció una denuncia contra el CIS por ese estudio. El PP argumentaba que "en plena campaña" de las elecciones catalanas, el CIS había utilizado "medios públicos" con la finalidad de "interferir en los resultados electorales". Y la Junta Electoral Central les ha dado la razón. Ha decidido abrir expediente sancionador a la institución y a su presidente.

Sánchez, no sancionado

En cambio, la Junta Electoral Central ha descartado abrir expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por la rueda de prensa en la que anunció que no dimitía, poniendo fin a sus cinco días de retiro.

PP, ERC y Cs pidieron la apertura de expedientes a Sánchez por "utilización partidista" de TVE. Por un lado, el PP denunció que RTVE entrevistara a Sánchez la noche del mismo día de la declaración institucional y solicitó que se anulara dicha emisión porque podría suponer una "posición privilegiada" para el PSC.

Por otra parte, ERC y Cs solicitaron al ente público que "compense" al resto de partidos políticos que concurren a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo. En este caso, la JEC ha resuelto afirmativamente y RTVE deberá ofrecer esa compensación a los partidos, que además, deberá llevarse a cabo en lo que queda de campaña electoral, que acaba el viernes por la noche.

A pesar de todo, la Junta Electoral Central no aprecia "electoralismo" en el show mediático de Pedro Sánchez, motivo por el cual ha descartado abrir expediente contra el presidente del Gobierno.