El Gobierno contempla que Puigdemont regrese para buscar "algún tipo de aforamiento"

Tras una semana con varios varapalos parlamentarios, decayendo la ley de abolición de la prostitución o retirando la ley del suelo por miedo a otra derrota parlamentaria, el Gobierno volverá a coger aire este jueves al dar luz verde, de manera definitiva, a la ley de amnistía que vuelve al Congreso tras el rechazo del Senado.

Ni siquiera esta norma estuvo exenta de reproches, como cuando Junts votó en contra de la norma para que volviese a la Comisión de Justicia e incluir nuevas enmiendas. Ahora, el texto está hecho a la medida de Carles Pugidemont aunque en el Ejecutivo hay cierto temor a determinados movimientos de la sala segunda del Supremo, en manos de Manuel Marchena, que no quieren ni entrar a comentar, ni especular. Sólo saben que la aprobación de la ley de la amnistía el jueves y su posterior publicación en el BOE comienza una nueva fase, no exenta de problemas para el separatismo.

La aplicación de la ley de amnistía no será exprés. Lo saben en el Gobierno donde tratan de anticipar los siguientes pasos de Puigdemont. El líder de Junts estuvo diciendo durante semanas prometiendo que se retiraría de la política si no lograba ser presidente. La suma tras las elecciones del 12 del mayo le dejan una geometría casi imposible.

El prófugo no se cansa de pedir la abstención al PSC pero tanto los socialistas catalanes como Ferraz descartan que Salvador Illa vaya a renunciar a la presidencia para investir a Puigdemont. Pese a todo, el líder separatista resiste, esperando algún cambio de última hora. En el Ejecutivo entienden que está alimentando las esperanzas de sus bases para luego buscar algún tipo de blindaje.

¿Puigdemont aforado?

"Me extraña que no quiera coger algún tipo de aforamiento", sentencian fuentes gubernamentales donde reconocen la extrañeza que les produjo al ver que Puigdemont no encabezaría la lista de Junts al Parlamento Europeo. En el Gobierno saben que, tras su vuelta y la aplicación de la amnistía, a Puigdemont le puede poner cualquier denuncia que complique su futuro. "Le pueden sacar cualquier cosa", advierten en el Gobierno.

En el Ejecutivo creen que Puigdemont podría volver para coger su acta y ser aforado, y responder así sólo ante el TSJ de Cataluña, pero entienden "la humillación" que sería para el prófugo acabar de diputado en el Parlamento de Cataluña, ejerciendo la oposición a Salvador Illa tras evidenciarse "el final del procés". "Tienen muy complicado explicar a la gente que hicieron todo eso ¿para qué? ¿Para volver a dónde estaban?", añaden en el núcleo duro del Gobierno.

Una investidura de Illa que no será a la primera

En el núcleo del PSOE ven con cierto pesar la debacle de ERC. "Están muy hundidos", advierten y piden tiempo para que el partido de Marta Rovira pueda "digerir" la derrota y asumir que no les conviene una repetición electoral. Será una cuestión lenta y que tardará varios meses. Incluso anticipan que la investidura de Illa "no será a la primera".

"Tardará", pronostican en el partido y auguran que habrá "varios debates de investidura". La cuestión es si Puigdemont podría ser el protagonista de uno de ellos, tras un primer intento fallido del socialista Illa. Esto dependerá de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del presidente de la Cámara autonómica. Habrá que esperar al día 10 de junio para conocer quién será y cuáles son las primeras cartas del PSC.