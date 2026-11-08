El partido de los cocos comíos

El Coco se ha devaluado mucho. Aquel ser, mitad sujeto, mitad peligro, que venía a las camas de los niños que no se dormían a su hora o no se comportaban como Dios manda, ya no habita las casas hispánicas, ni las de aquí, ni las de ultramar. Lo escribo con mayúsculas porque era un nombre propio, no un sustantivo más. Cuando los hombres de Vasco de Gama llegaron a la India, el fruto del cocotero les pareció la viva imagen del Coco. De ahí la cosa.

Pero primero fue el Coco español, el de toda la vida, el de Antón de Montoro, el espantajo familiar, tal vez emanado de la propia cabeza indisciplinada. "Tanto me dieron de poco/ que de puro miedo temo/ como los niños de cuna/ que les dicen ¡cata el coco!" (1445). O sea. Pero ese Coco no te comía, era como un superyó hogareño que obligaba a civilizarse. Fue un gran invento de la represión suave, que eso es educar, digo yo, hacer crecer en nosotros la persona social razonable frente al salvaje letal del instinto.

El Coco debía ser feo, y por ello, ser un coco significaba ser feo o fea de solemnidad. Mucho más tarde, en el siglo XX, el Coco salió de las mayúsculas y se convirtió en un sucedáneo del cerebro eminente, no sólo del malicioso. Ser o tener un coco era ser un tipo listo o tener una inteligencia desmedida.

Pero la cosa fue degenerando hasta el punto de que uno podía comerse el coco —dar vueltas a un tema hasta volverse majara o algo así—, o que el coco, la mente, podía ser comido por extraños y desde fuera. Hubo un videojuego que se llamó Comecocos que popularizó la tentación de comer cocos, sobre todo a los demás, para que dijeran o hicieran lo que nunca harían ni dirían de mantenerse en un estado de racionalidad respetable.

Eso de dejarse comer el coco es muy frecuente entre los cocos poco informados, propensos a la sentimentalidad y menos habituados a ejercicios de lógica o a exámenes de conciencia. Tienen menos defensa que los cocos estudiosos, críticos, acostumbrados a sopesar los hechos y los datos, a recordar las trayectorias y a evitar juicios sumarísimos. Pero miren, Hitler le comió el coco a casi toda Alemania y Stalin se lo comió a una generación de comunistas de todo el mundo. Nadie está a salvo y sabido es que los cocos comíos se llevan mal con la democracia, que exige información veraz, juicio razonable y voto libre.

Esta semana he tenido la prueba de que en España estamos viviendo un nuevo y terrible caso de cocos comíos. Ver a esa ministra, Diana Morant, de Ciencia, Innovación y Universidades, ahí va, en el escenario valenciano, el del enchironado Ábalos, con un público selecto y Pedro Sánchez de oficiante, gritando la canonización de un ¡Óscar, Óscar, Óscar! al que se atribuía dignidad y ¡empatía con el dolor de las víctimas! de Adamuz y Urda, ha sido demasiado. Los cocos se comen y de qué modo.

Que de dos catástrofes ferroviarias en un solo año con 115 muertos, récord mundial absoluto; que del hundimiento del prestigio español en materia de alta velocidad; que de los fallos del sistema de toda una red nacional; que de las maniobras para filtrar audios de forma ilegal; que de todo eso y mucho más, la conclusión sea una señora gritando, unos fieles aclamando y un presidente atribuyendo dignidad a un Óscar Puente por el mero hecho de dimitir, es algo que solo puede explicarse por una comedura de coco de tamaño super XXL.

Añádanle que se ha convocado una huelga general "contra la oposición" que no gobierna desde hace 8 largos años, por lo que no tiene responsabilidad nacional ni en vivienda ni en juventud, ni en inflación, ni en empleo, ni en educación ni en nada. No hay precedentes en Europa de tamaño desvarío. O sea, se convoca una huelga general por si las urnas dan la victoria a la oposición. O sea, que es una huelga contra la alternancia, esto es, contra la democracia por si acaso no ganan los suyos. Y hay cocos comíos que los creen.

Súmenle que el partido que gobierna, el PSOE, es una gigantesca trama de corrupción nunca vista hasta ahora. 17 sumarios/procesos judiciales; 130 investigados en total; 3 encarcelados hasta ahora; 23 tipos de delitos y 2.401 años de prisión máxima solicitada para ellos. De todo ello, la única conclusión que se empuña es que hay una conspiración judicial y mediática contra quienes siguen siendo superiores moralmente al resto de la nación. Hay que tener el coco muy comío.

Y no se olviden de tener presente a 80.000 ceutíes que han visto cómo más de 100.000 magrebíes dirigidos por Marruecos han invadido la ciudad destrozando la vida familiar, económica y social de Ceuta. Allí siguen miles de ellos no se sabe por qué enturbiando la convivencia de los caballas mientras todo el Gobierno se esmera en bendecir a Marruecos y en perpetuar el sufrimiento de una población española. Y todo se está haciendo bien, vitorean los cocos comíos.

¿Queda alguien sensato, equilibrado e íntegro en la izquierda española que pregone que no se puede, porque además es imposible, votar a un partido como el sanchista o ya no quedan cocos por comerse?