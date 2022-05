Un joven mata a tiros a 14 niños y a un profesor en una escuela de primaria de Texas

Tragedia en el estado norteamericano de Texas. Al menos 15 personas han fallecido, 14 niños y un profesor, en un tiroteo en la escuela de primaria Robb Elementary School de la ciudad de Uvalde, según ha confirmado en la noche de este martes el gobernador del estado, Greg Abbott. El municipio, de poco más de 15.000 habitantes, está en el suroeste de este estado, a mitad de camino entre San Antonio y la frontera mexicana.

Los primeros datos aportados por la policía local indican que el autor del tiroteo, identificado como Salvador Romas, de 18 años, disparó en su propia casa contra su abuela antes de salir en dirección al centro educativo, donde estudian menores de entre 7 y 10 años. Una vez allí, portando un arma en la mano y, posiblemente, un rifle también, comenzó a disparar contra los alumnos que encontraba a su paso y causando una auténtica masacre.

La policía de la ciudad y los servicios de emergencia se dirigieron rápidamente a la escuela, donde se estaba celebrando que era el último día del curso escolar. De manera paralela, las autoridades educativas de la ciudad lanzaron a través de la red social Twitter una alerta indicando que había "un tirador activo" en el centro escolar y pidiendo a la población que no se acercase a la zona.

"Hay un tirador activo en la Robb Elementary. La policía ya está en el lugar. Pedimos su colaboración en este momento para que no se acerquen al campus. Tan pronto como se recopile más información se trasmitirá. El resto del distrito educativo está bajo el estatus de lugar seguro", decía exactamente la advertencia.

