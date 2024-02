EEUU sospecha que Rusia prepara un arma nuclear espacial

Fuentes de Inteligencia citadas por diversos medios estadounidenses como The New York Times y la CNN han señalado que Rusia estaría trabajando en armas nucleares para utilizar en el espacio con el fin de destruir satélites. Funcionarios citados por dichos medios señalan que el sistema estaría en desarrollo y aún no en órbita, pero apuntan que "no está claro hasta qué punto ha progresado esta tecnología". La información habría sido compartida con el Congreso y con los países aliados.

La noticia saltó después de que el republicano Mike Turner publicara un mensaje señalando que en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes se había proporcionado información sobre "un asunto urgente con respecto a una capacidad política extranjera desestabilizadora". Después trascendió que el país aludido era Rusia y la posibilidad de que dispusiera de armamento atómico espacial.

"Pido al presidente Biden que desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración, y nuestros aliados pueden debatir abiertamente las acciones necesarias para responder", reclamó Turner.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, añadió posteriormente que no había "necesidad de alarma pública. Vamos a trabajar para abordar este asunto, como hacemos con todos los asuntos sensibles que están clasificados. Solo queremos asegurarles a todos que hay manos firmes al volante", indicó.

En cuanto al uso de esas armas, Fox News señaló cómo podrían eliminar comunicaciones e inteligencia militar estadounidense. El Kremlin, por su parte, lo negó a través de la agencia TASS, señalando que las informaciones eran un "cuento" más de la Casa Blanca.