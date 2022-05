La Inteligencia británica asocia a la mala modernización del Ejército ruso su fracaso en Ucrania

La Inteligencia Militar británica continúa haciendo públicos sus breves análisis diarios sobre cómo transcurre la invasión rusa de Ucrania. Un hecho totalmente novedoso, pues hasta ahora no hacía públicos sus datos ni sobre conflicto en los que participa el propio Reino Unido ni sus aliados de la OTAN ni sobre aquellos en los que no participa ninguno de sus más firmes aliados y en los que era un mero espectador internacional.

En la última de sus reseñas, que ha trascendido hace unas horas, señala que la invasión de Ucrania está poniendo de manifiesto que Rusia ha fallado en el proceso de modernización y actualización de sus Fuerzas Armadas durante los últimos 15 años, creando "una fuerza general desesquilibrada", es decir, que ha invertido fuerte en algunos aspecto pero se ha olvidado de reforzar otros que también son importantes.

Los británicos ponen en el epicentro de su último análisis a la VDV, las fuerzas paracaidistas rusas, consideradas tanto por la doctrina rusa como por la occidental como unidades de élite. Según explican, en el caso ruso están compuestas por unos 45.000 efectivos que cobran un complemento salarial extra por pertenecer a la citada unidad.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 May 2022

