El periodista Christian Zurita será candidato presidencial por el partido del asesinado Villavicencio

Cuatro días después del asesinato de Fernando Villavicencio, el Movimiento Construye nombró este domingo al periodista Christian Zurita como su candidato para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 20 de agosto.

Frente a la falta de respuestas claras del CNE y a la reacción furibunda de algunos sectores políticos, no correremos ningún riesgo. Christian Zurita @christianzr será inscrito como nuestro candidato presidencial.#VillavicencioVive #FernandoVillavicencio #Todo25 https://t.co/vkobeQxGV1 — Construye_Ecu (@Construye_Ecu) August 13, 2023

Hace poco más de 11 años, Zurita fue, junto a Juan Carlos Calderón, uno de los periodistas denunciados por el entonces presidente Rafael Correa por el libro titulado "El Gran Hermano" en el que se señalaba que el presidente estaba al tanto de los contratos que suscribió su hermano Fabricio con algunas instituciones públicas.

Poco después de la sentencia judicial que los obligaba a pagar una indemnización de dos millones de dólares (1,5 millones de euros de aquella época), Zurita ofreció una entrevista a Libertad Digital en el que apuntaba claramente la difícil situación que atravesaba el periodismo en el Ecuador "correísta". Dijo entonces que era necesario "mostrar toda la resistencia y la coherencia necesaria y hacer el mejor de los periodismos para no desmayar".

Ahora Zurita tiene una nueva oportunidad para seguir luchando contra aquella izquierda encarnada en Ecuador por Correa después de haber sido designado por el Movimiento Construye como el sucesor de Villavicencio en la candidatura presidencial, manteniendo como compañera de fórmula a Andrea González Náder, que en un primer momento fue elegida por el partido para ser la candidata pero la solicitud fue rechazada por la autoridad electoral.

En una rueda de prensa tras la decisión del movimiento y a la que se presentó con un chaleco antibalas, Zurita, que fue colaborador de Villavicencio durante 15 años, dijo que "no podríamos permitir bajo ninguna circunstancia que la no presencia de Fernando luego de su atroz y vil crimen pueda perderse". Además, señaló que "sus ideas están totalmente intactas" y prometió defenderlas: "Vamos a tratar de emular su capacidad y emular su nombre", al tiempo que subrayó como una de las líneas rojas que no van a sentarse a negociar con "ninguna mafia".