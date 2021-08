Sólo unas horas después de prometer "amnistía" los talibanes reprimen a tiros una manifestación

Los talibán reprimieron este miércoles una multitudinaria protesta en el este de Afganistán a favor de la bandera tricolor afgana, dejando al menos dos muertos y varios heridos según testigos, después de que los manifestantes se opusieran a sustituirla por la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa su Emirato Islámico.

Las protestas tuvieron lugar en las calles de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, una de las últimas ciudades en caer en manos de los talibanes, sólo unas horas después de una rueda de prensa en la que sus líderes prometieran en Kabul amnistía, inclusión de las distintas facciones en el gobierno y respeto a los derechos de las mujeres.

"Los manifestantes querían colgar la bandera nacional tricolor en vísperas (del aniversario) de la independencia de Afganistán del Imperio Británico", explicó a Efe un ciudadano de Jalalabad, que pidió el anonimato. Según la fuente, los talibanes reaccionaron "disparando al aire" mientras que la agencia de noticias afgana Pajhwok ha confirmado que "los talibanes dispararon contra los manifestantes y golpearon a algunos reporteros gráficos".

Al menos dos personas murieron durante la protesta y varias otras resultaron heridas, según relataron varios testigos no identificados al medio afgano Khaama Press.

En un primer vídeo recogido por la agencia afgana en su cuenta de Twitter se ve a una gran multitud recorriendo las calles de la ciudad, con banderas en alto o sosteniendo entre varios otras de gran tamaño, mientras la muchedumbre lanza cánticos.

Protest in Jalalabad city in support of National flag. #Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS

En un vídeo posterior, del júbilo y la demostración de fuerza se pasa al caos, con disparos de supuestos talibanes, y luego las imágenes de varios hombres llorando en el interior de una vivienda.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2