Telefónica saca a Javier de Paz de Movistar al eliminar su consejo de administración

Telefónica ha dado un vuelco a su estructura operativa en España con un movimiento estratégico de calado institucional y ejecutivo: la eliminación del Consejo de Administración de Movistar Plus+ y la reasignación directiva de Javier de Paz. Tras abandonar la presidencia no ejecutiva del negocio audiovisual de la compañía, De Paz asume ahora la responsabilidad sobre el desarrollo y la continuidad del negocio de Telefónica en el ámbito europeo, blindando al mismo tiempo su papel clave en la cúpula corporativa como director adjunto al presidente, con competencias directas en Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Considerado un hombre de la máxima confianza directiva e institucional, su rol trasciende el puro ámbito corporativo, situándose de forma recurrente como uno de los principales interlocutores de enlace entre el poder político de Moncloa y la cúpula ejecutiva de la compañía. De Paz ha sido tradicionalmente hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue bajo su presidencia cuando dio el salto al Consejo de Administración de Telefónica.

La salida de Javier de Paz de la filial audiovisual se enmarca en un plan integral de simplificación del modelo operativo aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración a propuesta del presidente ejecutivo, Marc Murtra, y comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El movimiento busca eliminar redundancias corporativas, agilizar la toma de decisiones e impulsar el perfil internacional de los directivos clave de la operadora, según ha trasladado la propia Telefónica.



Reestructuración en tres unidades de negocio

Junto a la reorganización de las funciones de De Paz, la remodelación interna suprime las duplicidades de Telefónica España integrando sus áreas de soporte (Finanzas, Estrategia, Personas, Jurídico, Seguridad y Auditoría) en la estructura corporativa global, bajo dependencia directa de la presidencia ejecutiva.

A nivel comercial y operativo, la actividad en España queda dividida en tres grandes unidades de negocio independientes que reportarán al consejero delegado, Emilio Gayo:

B2B España: Dirigida por Borja Ochoa (quien mantiene la presidencia no ejecutiva de Telefónica España), gestionará empresas y Administración Pública integrando plenamente a Telefónica Tech.

B2C España: Liderada por Óscar Candiles, englobará el negocio residencial, la conectividad, la televisión y los contenidos de Movistar Plus+, además de su expansión internacional en servicios para el hogar y e-SIM.

Mayorista España: Encabezada por Marisa Urquía, continuará al frente de las relaciones y acuerdos con otros operadores.

Por su parte, la división tecnológica y de red (CTIO España) estará a cargo de Sergio Sánchez, quien junto a Candiles pasa a incorporarse al comité ejecutivo de la multinacional.

Como hito simbólico y logístico de esta nueva etapa de simplificación organizativa, el Consejo de Administración de Telefónica ha acordado trasladar formalmente el domicilio social de la compañía desde su emblemática sede de Gran Vía de Madrid, 28, a las instalaciones centrales del grupo en la Ronda de la Comunicación.