Ya basta de miedo a Hacienda

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebró a finales de octubre en Toledo su XXXVI Congreso. Aunque su protagonismo informativo quedó eclipsado por la terrible tragedia ferroviaria de Urda, los inspectores aprovecharon para protestar por varios asuntos: las injerencias políticas, la falta de recursos, la supuesta permisividad frente al fraude, una insuficiente aplicación de sanciones, los planes para Cataluña y el sistema de evaluación por objetivos. Reclamaron para sí más poder y menos controles. En su informe, titulado Una Administración tributaria para los ciudadanos, los inspectores desprecian no solo al Gobierno, sino también a sus propios directivos y compañeros. Nos ofrecen además un anticipo de cómo sería un sistema tributario diseñado por ellos mismos.

Es de sobra conocido el miedo que la Inspección de Hacienda infunde en los ciudadanos españoles. Se aprovecha para ello del desequilibrio de poder, de la tecnología y de la inseguridad jurídica. Hemos comprobado cómo se somete al contribuyente a un interminable rosario de requerimientos de información. Resulta entonces natural preguntarse si su visión de una "administración tributaria para los ciudadanos" contribuiría a disipar ese miedo y si coincidiría en algo con nuestro diagnóstico.

La respuesta no tarda en llegar: el informe no pone el foco en los ciudadanos ni demuestra compromiso alguno con los derechos de los contribuyentes, ya de por sí lastimosamente débiles. No hace nada por disipar sus temores. Todo gira en torno a la Agencia Tributaria y a su emancipación del control gubernamental. El documento rebosa desdeñosa indignación, alimentada por las divisiones internas y las pequeñas rivalidades que aquejan a una organización en la que los inspectores se sienten menospreciados e ignorados: "el área de Inspección ha quedado relegada".

La propuesta organizativa que presenta el documento es radical. Su punto de partida es que la Agencia Tributaria deje de depender del Gobierno. La IHE exige dotarla de "autonomía orgánica y funcional, con plena independencia respecto del Gobierno y del resto de las Administraciones Públicas". Control absoluto de su propio presupuesto, de la parte que le corresponde de los impuestos que pagan los ciudadanos. Sin un ministro al que rendir cuentas. Sin un órgano de supervisión independiente. Como explica el documento, en esta supuesta Administración tributaria para los ciudadanos, "los órganos rectores de la nueva Agencia Tributaria se reducirían al Director General, el Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo".

¿Rendición de cuentas? Bastaría con que el director general compareciera una vez al año ante las Cortes Generales para informar sobre "los resultados obtenidos, el grado de ejecución del Plan Estratégico, los recursos disponibles y el funcionamiento general de la Agencia". ¿Controles? ¿Qué controles? Los ciudadanos de un país democrático tienen derecho a exigir algo más. Francamente, no conocemos ningún otro país en el que unos poderes y recursos tan extraordinarios estén sujetos a una rendición de cuentas tan débil.

Que nadie se engañe: los poderes y recursos de los que dispone la Agencia ya son extraordinarios. Como también lo son sus ambiciones. La propia IHE reconoce que la AEAT "ha desarrollado una extraordinaria capacidad para captar, relacionar y explotar información tributaria" y sostiene que "hay que dar el salto de una Administración con gran capacidad computacional hacia una Administración en la que cada funcionario dispone de ella".

Los ciudadanos recordarán el intento del pasado mes de junio de imponer el secreto absoluto sobre la forma en que la inteligencia artificial se utiliza contra ellos, mediante las modificaciones propuestas al artículo 116 de la Ley General Tributaria. "No se trata de hacer lo mismo más rápido, sino de hacer lo que hoy no podemos hacer".

¿De qué otras maneras afectaría esta visión a los ciudadanos? Para los pecadores, los inspectores proponen la "implantación de un sistema de 'muerte civil'", mucho más draconiano que la lista anual de morosos. Un registro público permanente destinado a imponer la disciplina de los inspectores mediante el escarmiento: "Los censos deberían ser públicos, lo cual los haría realmente eficaces por ejemplarizantes".

Para los autónomos que trabajen desde casa hay otra sorpresa: la IHE exige que los ciudadanos habiliten una parte de su vivienda para el acceso libre del inspector, poniendo en entredicho las garantías constitucionales que protegen la inviolabilidad del domicilio.

También reclaman el derecho a actuar de incógnito para obtener información: una policía fiscal secreta que amenaza las libertades democráticas.

Para controlar a los políticos, proponen "un plan especial de inspección de los representantes políticos y de partidos políticos, de carácter permanente y anual". Una amenaza constante para los representantes elegidos democráticamente que tengan la osadía de contrariar a la AEAT. Así, el Gobierno no tendría voz ni voto en el funcionamiento de la Agencia Tributaria, pero los políticos sí estarían sometidos a vigilancia continua.

Quienes tengan la osadía de recurrir sus liquidaciones se encontrarán con unos tribunales económico-administrativos, tanto regionales como el Central, reforzados con inspectores veteranos. Su lealtad a la Inspección contribuiría así a reducir las vergonzosas derrotas que esta viene cosechando ante esos mismos tribunales.

¿Dónde queda la justicia para los ciudadanos en esta propuesta? En ninguna parte. El propio encabezamiento "Deficiente aplicación del régimen sancionador" lo dice todo. Los inspectores reconocen que "se imponen sanciones de forma prácticamente automática en las liquidaciones tributarias" y admiten que "durante muchos años, la mayoría de las resoluciones administrativas y sentencias judiciales en materia sancionadora han dado la razón a los contribuyentes y han anulado las sanciones, al considerar que la AEAT no había acreditado debidamente la concurrencia del principio de culpabilidad". Pero su solución no consiste en garantizar una mayor justicia, sino en aplicar con más eficacia el régimen sancionador.

Dentro de la AEAT, los inspectores reclaman que todas las funciones de comprobación e inspección tributaria queden unificadas bajo su propia dirección. También exigen acabar con el actual sistema de objetivos, confirmando algo que muchos ya sabíamos: "este sistema de objetivos múltiples [...] fomenta la realización de actuaciones innecesarias". El resultado es una "multitud de requerimientos que tienen que atender" los ciudadanos y sus asesores, "muchos de ellos sin ningún riesgo fiscal, pero que suponen dedicar mucho tiempo y recursos para atenderlos".

Los inspectores arremeten contra "el carácter básicamente opaco en la asignación del complemento de productividad" y reclaman controlar su propia estructura retributiva. Su visión incluye también procedimientos propios y exclusivos para la selección y el nombramiento del personal.

Que quede claro: nosotros, al igual que la IHE, consideramos urgente una reforma de raíz. Pero nuestras visiones son diferentes. La nuestra sitúa al ciudadano en el centro y se fundamenta en reforzar los derechos de los contribuyentes, tanto en la ley como en la práctica.

Empezaríamos por las dos reformas que llevamos mucho tiempo defendiendo: la abolición del sistema "opaco" de incentivos, algo que los propios inspectores deberían recibir con satisfacción, y la eliminación de la obligación de pagar antes de poder recurrir.

Estas dos reformas desencadenarían una cascada de cambios que permitirían restablecer el Estado de Derecho en el sistema tributario. Solo así podremos empezar a poner fin, de verdad, al miedo de los ciudadanos.

Robert Amsterdam es socio director del despacho Amsterdam & Partners LLP y Christopher Wales es experto fiscal británico colaborador del bufete.

Las reflexiones que exponen en esta tribuna constituyen el eje central de debate del I Observatorio Fiscal y Financiero de Libertad Digital, que se celebrará en Madrid el 15 de diciembre y en el que ambos serán protagonistas