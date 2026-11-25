Una pyme no factura como un autónomo. Hay varias personas emitiendo documentos, clientes que pagan cada mes, presupuestos que hay que convertir en factura y una asesoría que espera los datos ordenados. Si la facturación vive en una plantilla de Word, cada uno de esos pasos es manual.

Por eso, al comparar los mejores programas de facturación para pymes, lo primero es mirar qué ocurre después de emitir la factura: cómo se cobra, cómo se contabiliza y quién del equipo puede tocarla.

¿Qué necesita una pyme de un programa de facturación?

Un programa de facturación para pyme tiene que resolver el ciclo completo de venta, no solo el documento. Estos son los criterios que más pesan:

Varios usuarios con permisos. Comercial, administración y gerencia no necesitan ver lo mismo.

Comercial, administración y gerencia no necesitan ver lo mismo. Del presupuesto a la factura en un clic. Sin volver a escribir conceptos ni precios.

Sin volver a escribir conceptos ni precios. Cobro integrado. Un enlace de pago en la factura y la conciliación con el banco.

Un enlace de pago en la factura y la conciliación con el banco. Facturas recurrentes. Para cuotas de mantenimiento, alquileres o suscripciones.

Para cuotas de mantenimiento, alquileres o suscripciones. Verifactu y factura electrónica. El calendario del BOE fija Verifactu para 2027 y Hacienda ha anunciado que prevé llevarlo a octubre de 2028. La factura electrónica entre empresas será obligatoria para la mayoría de pymes el 6 de octubre de 2028.

El calendario del BOE fija Verifactu para 2027 y Hacienda ha anunciado que prevé llevarlo a octubre de 2028. La factura electrónica entre empresas será obligatoria para la mayoría de pymes el 6 de octubre de 2028. Conexión con la contabilidad. Que cada factura genere su asiento.

Comparativa de programas de facturación para pymes

Programa Usuarios Facturas recurrentes Cobro con enlace Contabilidad integrada Holded 2 en Basic, 4 en Standard, 7 en Advanced Sí, desde Basic Sí Sí, desde Standard Sage Active Según plan Sí Según plan Sí Cegid Factusol Según licencia Sí Según versión Con Contasol Anfix Según plan Sí Según plan Sí Odoo Por usuario Sí Sí Con la aplicación de Contabilidad

1. Holded

Holded es la opción que reúne en un mismo plan todo el ciclo de venta de una pyme: presupuesto, factura, cobro, conciliación y contabilidad. Con Holded, tu cliente acepta el presupuesto desde el correo y tú lo conviertes en factura con un clic, con conceptos, precios e IVA ya rellenados. La factura sale con un enlace de pago por tarjeta, transferencia, Stripe, GoCardless o PayPal, y se marca como cobrada sola en cuanto entra el dinero.

Las cuotas que se repiten cada mes se programan una vez. Holded las emite y las envía por ti: 10 facturas recurrentes en el plan Basic, 100 en el Standard y 300 en el Advanced. Hay más de 50 plantillas para adaptar la factura a tu marca, facturación en otras divisas y portal de clientes.

Los planes para empresas, sin IVA:

Basic, 34 € al mes. 2 usuarios, facturas ilimitadas, escáner de gastos ilimitado, 5 bancos conectados, CRM y modelos de IVA e IRPF.

2 usuarios, facturas ilimitadas, escáner de gastos ilimitado, 5 bancos conectados, CRM y modelos de IVA e IRPF. Standard, 69 € al mes. 4 usuarios, contabilidad completa con asientos automáticos, bancos ilimitados, remesas SEPA y permisos por rol.

4 usuarios, contabilidad completa con asientos automáticos, bancos ilimitados, remesas SEPA y permisos por rol. Advanced, 115 € al mes. 7 usuarios, recordatorios de pago automáticos, envío desde tu propio dominio y soporte prioritario.

Verifactu va incluido en todos los planes, igual que la factura electrónica a las Administraciones Públicas por FACe. La asesoría partner entra gratis sin ocupar usuario. Holded suma más de 900.000 usuarios y un 4,6/5 en Capterra.

Ideal para: pymes de servicios y comercio que quieren facturar, cobrar y contabilizar en una sola herramienta.

2. Sage Active

Sage Active es la solución en la nube de Sage para pequeñas empresas. Reúne facturación, contabilidad y gestión de impuestos, y conecta con las asesorías que trabajan con productos de Sage.

Ideal para: pymes cuya gestoría ya trabaja con Sage.

3. Cegid Factusol

Factusol es el programa de facturación de Cegid, antes Software DELSOL. Destaca en la gestión de almacén, el control de stock y el punto de venta.

Ideal para: comercios y distribuidores con mucho movimiento de producto.

4. Anfix

Anfix ofrece facturación y contabilidad en la nube con planes escalonados y módulos opcionales, como stock o proyectos, que se suman según la necesidad.

Ideal para: pequeñas empresas que prefieren empezar con lo básico e ir añadiendo funciones.

5. Odoo

Odoo es un software de gestión modular y de código abierto. La facturación es una de sus aplicaciones y se combina con ventas, inventario o CRM.

Ideal para: pymes con procesos muy propios que quieren personalizar el programa con un partner.

¿Cuánto cuesta un programa de facturación para una pyme?

Depende de cuántas personas facturan y de si quieres la contabilidad en la misma herramienta. Dos ejemplos con precios de tarifa de Holded, sin IVA:

Agencia de dos socios. Plan Basic, 34€ al mes. Facturas ilimitadas, presupuestos, cobro con enlace, 10 cuotas recurrentes y modelos de IVA e IRPF preparados para la gestoría.

Empresa de mantenimiento con cuatro personas en oficina. Plan Standard, 69€ al mes. Hasta 100 cuotas recurrentes, remesas SEPA para cobrar a todos los clientes de una vez y contabilidad completa con asientos automáticos.

Para comparar con otras opciones, suma la cuota, los usuarios adicionales y los módulos que necesitarías activar para llegar al mismo resultado.

¿Cómo elegir el programa de facturación de tu pyme?

Empieza por el cobro. Una pyme con clientes recurrentes gana más con remesas y recordatorios que con plantillas bonitas. Después, cuenta usuarios: cuántas personas emiten facturas hoy y cuántas lo harán dentro de un año.

Por último, decide si quieres la contabilidad en el mismo sitio. Cuando la factura es el origen del asiento, tu asesoría deja de pedir documentos y pasa a revisar.

Preguntas frecuentes sobre programas de facturación para pymes

¿Cuál es el mejor programa de facturación para una pyme?

Holded reúne presupuesto, factura, cobro con enlace, recurrentes y contabilidad en la misma herramienta, desde 34 € al mes sin IVA con 2 usuarios.

¿Un programa de facturación para pymes tiene que cumplir con Verifactu?

Sí. Verifactu afecta al software con el que se emiten las facturas. En Holded va incluido en todos los planes, sin pagar módulos aparte.

¿Puedo cobrar a varios clientes a la vez?

Sí, con remesas SEPA. En Holded están disponibles desde el plan Standard.

¿Mi asesoría puede acceder a la facturación?

En Holded, la asesoría partner accede gratis y no ocupa ninguno de los usuarios del plan.