Nuevo rififrrafe entre Ayuso y Mónica García: "Es usted la nada"

Uno de los rifirrafes más intensos en la sesión de control de la Asamblea de Madrid fue el que protagonizaron la jefa de la oposición, Mónica García, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como ya es habitual. La líder de Más Madrid quiso hacer su particular balance de la gestión del Ejecutivo regional en este primer semestre de legislatura.

"En junio anunció una ayuda a la natalidad sólo para el 2% de las mujeres de un total de 150 millones, que se han quedado en 25 millones, seis veces menos de lo que prometió. En julio perpetró su asalto a Telemadrid y le montó un chiringuito a Toni Cantó con 75.000 euros anuales. En agosto, aprovechando el verano, planificó el cierre de decenas de centros de salud que sólo se evitó parcialmente gracias a la movilización de los profesionales y de los vecinos. En septiembre viajó a Nueva York para dar la entrevista a Telemadrid más cara de la historia, para confrontar con el Papa y para volver con cero euros de inversiones bajo el brazo. En octubre se cumplió un año sin luz en la Cañada Real; 600 días de urgencias de Atención Primera cerradas y 100 días sin cumplirse la Ley de eutanasia; también, de paso, insultó a las mujeres que abortan y a los inquilinos. Y en noviembre nos ha presentado unos presupuestos que en medio de la mayor crisis sanitaria de nuestra era dedican un 6% menos a la Atención Primaria y un 150% más a la Tauromaquia", espetó García.

Para la líder de Más Madrid, "este es el resumen de lo que llevamos de legislatura y ese es su lema: pasar de los madrileños y madrileñas". Y, ahora, "la guinda" del pastel, que no es otra cosa que el acuerdo presupuestario que ha alcanzado el Ejecutivo regional con Vox. Según García, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está "enfermo de sectarismo" al rechazar todas las enmiendas presentadas por la oposición. "No es que sean ustedes solamente sectarios es que son ustedes profundamente ineptos".

Mónica García o "la nada"

Ayuso por su parte, visiblemente molesta, quiso definir en una palabra a Mónica García y su labor de oposición: "La nada". La presidenta madrileña, haciéndose eco de la propuesta del líder de Más País, Íñigo Errejón, sobre la jornada laboral de cuatro días, le espetó que "está promoviendo que la gente solo trabaje cuatro días, cosa que me parece un exceso teniendo en cuenta que ustedes no han creado un puesto de trabajo en su vida y jamás han emitido una sola receta para decirnos cómo". Pero las referencias a Errejón no quedaron ahí sino que Ayuso le afeó tener como líder "a una persona que sin hacer nada cobraba una beca black de la Universidad de Málaga".

Ya en referencia a Mónica García, Ayuso recordó cómo "ustedes, que sin hacer nada, no permitían que los liberados sindicales, amiguetes suyos, fueran a arrimar el hombro durante una pandemia. Usted, que ha hecho nada por el hospital de pandemias más importante del mundo, que ni se ha molestado en su aniversario en aparecer por ahí. Nada".

Y ya centrada en su gestión la presidenta madrileña sacó pecho de la misma, arrojando una ristra de datos y acciones como la construcción del Zendal, su gestión de la pandemia, las viviendas adjudicadas dentro del Plan Vive, la bajada del IRPF o la supresión de todos los impuestos propios, así como "la construcción de nuevos intercambiadores, colegios y centros de salud". Así las cosas, para Ayuso han sido "seis meses muy intensos centrados en gestión, en la defensa de la Comunidad, de los ciudadanos y con muchos planes por delante muy necesarios para Madrid".