Enésimo intento de Ayuso de enterrar el hacha de guerra con Casado: "Seré la primera en impulsarle a La Moncloa"

Después de meses de guerra interna y una factura en votos para el PP de Pablo Casado que se refleja ya en las encuestas, Isabel Díaz Ayuso insiste en el acercamiento a la dirección de su partido y lo hace tras una reunión que podría haber dado un vuelco a la situación.

Se trata del encuentro informal que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez y el secretario general del PP, Teodoro García Egea han mantenido recientemente. Cita en la que Rodríguez trasladó a García Egea que la guerra por la Presidencia del PP de Madrid puede acabar en tres minutos y medio. Un extremo que ha confirmado Ayuso en la extensa entrevista concedida al diario El Mundo en la que afirma que tienen "muchas ganas de seguir unidos como han hecho hasta el momento".

La lideresa madrileña sostiene que Casado y ella se necesitan y ha asegurado además: "A mí nada me gustaría más que cuando Pablo Casado dé un paso al frente, tanto en el congreso nacional como después a la Moncloa, ser yo la primera que esté a la cabeza de ese impulso".

Leal al PP y a Casado

Isabel Díaz Ayuso insiste en mostrar su lealtad al partido y al presidente Casado con quien dice "la relación no está rota" sino tensionada. Augura también que eso cambiará pronto, porque llevan "muchos años de trabajo juntos, de compañerismo y complicidad".

"Lo más importante aquí es cómo acaban las cosas" asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid que afirma además estar convencida de que acabarán bien porque "además España necesita al PP, necesita que Pablo Casado llegue a Moncloa y hace falta una alternativa". El PP tiene que estar en el Gobierno, explica Ayuso, para combatir la difícil situación económica y luchar contra los nacionalismos.

Política sanitaria

Preguntada por la última polémica ante la negativa de Génova de celebrar cenas de navidad y su defensa de este tipo de encuentros, Ayuso confiesa que no lo ha hablado personalmente con Casado. Sin embargo tiene claro que no haber hecho esa defensa iría contra la política sanitaria que ha puesto en marcha y que defiende por encima de las siglas del partido. "No sería coherente", dice, "llevar dos años defendiendo una forma de gestionar la política sanitaria en Madrid, presentarme a las urnas con la misma, y cuatro meses más tarde cambiarla".

En cualquier caso, comparte con el PP la preocupación por el incremento de contagios, pero pide confianza en su gestión.

Una amenaza

Al margen de la pandemia Ayuso ha defendido que Casado fuera quien la designara como candidata y ha asegurado que ella no es una amenaza para él porque forma parte de su equipo.

Eso sí confiesa que podría entender que otros le vean como una amenaza por el puesto que ocupa al frente de la Comunidad y el discurso nacional que se ve obligada a tener en muchas ocasiones para defenderlo. En este sentido, asegura en cualquier caso que nadie le ha pedido la cabeza de su jefe de gabinete ni le ha invitado a irse del partido.

PP madrileño

Preguntada por si las próximas citas electorales pueden retrasar aún más el Congreso del partido en Madrid Ayuso sostiene que "eso no puede ocurrir". Reitera que "el congreso de Madrid ya se ha retrasado un año y toca celebrarlo antes de 2023 como mandan los estatutos.

Congreso, por cierto, en el que espera ser elegida. "Encabezar por tercera vez una papeleta de cuya organización no me responsabilizo no parece tener sentido en política", ha explicado.

Bajada de impuestos

Ayuso ha aprovechado la entrevista también para avanzar nuevas medidas en materia fiscal como el incremento de la bonificación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. "Se dice pronto, pero decir que somos una comunidad que no tiene impuestos propios y que no los va a crear es un gran atractivo para la inversión, el empleo y la mejora de los servicios públicos", ha añadido.

Sostiene además la dirigente madrileña que blindarán sus competencias "para preservar la calidad de la educación y la autonomía fiscal reconocida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía". "Lo que no se entiende es que haya más independencia para Cataluña y el País Vasco y Madrid, que es la que más aporta y la que siempre cumple, sea luego la única que no tiene libertad dentro de sus competencias gestionarlas como considere".