Ayuso, muy emocionada junto a Cifuentes: "Pienso en el trato tan despiadado que recibimos algunas personas"

Hubo emoción poco contenida en el acto público que volvió a reunir en la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso y Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid volvió a acceder a las dependencias de la Real Casa de Correos que abandonó hace más de cuatro años cuando presentó su dimisión. Lo hizo para conocer su retrato, obra del pintor Rafael Cidoncha, que se suma a los cuadros de otros exmandatarios de la región como Joaquín Leguina, Alberto Ruíz Gallardón y Esperanza Aguirre.

Y es que a Ayuso y Cifuentes les unen muchas cosas. La presidenta madrileña ascendió en política de su mano: la fichó en 2015 para su lista de la Asamblea y después la llegó a nombrar viceconsejera de su gobierno. Pero el vínculo va más allá del mero hecho de haber trabajado juntas y de que las dos hayan llegado a la presidencia de esta Comunidad. Ambas han sido el blanco de un fuego cruzado, externo e interno.

Por un lado, los duros ataques de la izquierda. A Cifuentes le llegaron a organizar incluso violentos escraches. Por otro, los embistes provenientes de su propio partido, que en el caso de la expresidenta acabaron con su dimisión, pero que en el de Díaz Ayuso provocaron que la entonces dirección nacional del PP saltara por los aires. Pero el objetivo de Pablo Casado y Teodoro García Egea habría sido el mismo al haber ordenado el presunto espionaje contra ella: encontrar las ‘cremas en el bolso’ que la incriminaran y terminaran con su trayectoria política. Y así lo quiso recordar la propia Ayuso este jueves durante su discurso.

"Cuando echo la vista atrás, pienso en el trato tan despiadado que recibimos algunas personas que ocupamos estos puestos de trabajo", señaló la presidenta madrileña. "Nuestra familia, nuestro entorno sufre mucho porque son las víctimas de nuestra vocación de servicio público. Pocas personas saben lo que se siente cuando has de tomar decisiones tan difíciles un mismo día, después de largas horas de duro trabajo y sentir el dolor de ver a los tuyos difamados, señalados o perjudicados en sus vidas diarias sin tener cómo defenderse".

Pero en el caso de Cifuentes, añadió, "vi cosas inhumanas, como cuando estuvo ingresada al borde de la muerte en La Paz y le organizaban protestas sindicales en las puertas del hospital deseándole el peor final. O cuando fue insultada y escupida cuando iba sola por las calles de nuestra querida Malasaña".

Los elogios de Ayuso hacia la expresidenta fueron constantes. "Es una de las mejores personas que he conocido", llegó a decir. Y la definió como "testaruda, alegre, graciosísima, profundamente detallista, muy valiente, trabajadora y constante".

Pero a la presidenta le costó contener las lágrimas cuando le agradeció su labor. "Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por los madrileños, por tanto trabajo, por tanto sufrimiento. Y que sepas que no son pocas las personas que todos los días me hablan de ti. Te has ganado el corazón de todos".

Como ya ha manifestado en numerosas ocasiones, Ayuso quiso dejar claro también este jueves que "no hay mayor honra que ser presidente del pedazo de España que te lo ha dado todo, la Comunidad de Madrid". Es la fórmula que habitualmente utiliza cuando le preguntan sobre sus ambiciones y la posibilidad de que dé el salto a la política nacional.

"Cristina, te has ganado para siempre un lugar privilegiado en esta casa, la tuya, la Real Casa de Correos a la que has servido con honor, pasión y estilo propio. Y gracias por haberme apoyado y haberme dado la oportunidad de crecer en política". Ambas se fundieron en un profundo abrazo.