La sentencia de Lobato que provoca revuelo en el PP: "La sanidad pública existe gracias a Felipe González"

La sanidad ocupó la práctica totalidad de la sesión del control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los portavoces de todos los grupos, sin excepción, sacaron este asunto a relucir para atacar a la presidenta madrileña por su gestión de las urgencias extrahospitalarias.

La resaca de la manifestación del pasado domingo todavía le dura a los grupos de la izquierda del Parlamento autonómico, que ven en la alta participación de la misma un respaldo a sus postulados y una enmienda a la totalidad de las políticas que en materia sanitaria el PP lleva implementando en la región durante más de 25 años.

El portavoz socialista comenzó echando mano de la que ya es su pregunta recurrente a la presidenta madrileña: "¿Después de haber despedido a 6.000 sanitarios hace seis meses asume alguna responsabilidad sobre el caos que se ha generado en la sanidad pública en Madrid?". Ayuso contestó: "No sé si hace esto porque quiere mentir o por desconocimiento pero está confundiendo a los profesionales de la Atención Primaria con las especialidades médicas".

Fuentes de la consejería de Enrique Ruiz Escudero ya señalaron la semana pasada a Libertad Digital que durante la pandemia se reforzó el sistema sanitario con 11.000 profesionales de todas las categorías, pero son médicos especialistas y el "grueso" de esas contrataciones covid fue para "personal de enfermería". De esos 11.000, "finalmente quedaron 4.000", pero "no hay médicos de familia", afirmaron, que es lo que necesita la Atención Primaria.

"Gracias a Felipe González"

Juan Lobato le pidió a la jefa del Ejecutivo regional que "baje un poco la soberbia" y que "rectifique, asuma responsabilidades y tome decisiones, empezando por cesar a su consejero de Sanidad". Remató su intervención con la siguiente afirmación: "Le diré una cosa y que le quede bien claro, apúntela si hace falta: la sanidad pública universal, gratuita, de calidad en este país existe gracias a un gobierno socialista de Felipe González. Y 30 años después somos los mismos los que la vamos a recuperar para los madrileños. Apúntelo, apúntelo".

Esta sentencia del portavoz del PSOE provocó revuelo y risas en la bancada popular. "Señoría, si usted escribió la Constitución española, donde se recoge el derecho universal de la sanidad pública, no entiendo por qué la pretende destrozar ahora con Bildu", le replicó Ayuso entre el aplauso de los suyos.

"Todo el trabajo se lo entregó a Más Madrid"

La presidenta lamentó que el PSOE haya decidido entregar sus recursos y su trabajo a Más Madrid. "El problema que veo aquí es de falta de liderazgo en el PSOE y es algo que lamento profundamente, entre otras cosas porque todos los autobuses y todo el trabajo que pusieron en marcha el domingo las bases del PSOE en Madrid se los entregó a Más Madrid. Y lo que lamento es que todo el trabajo de tantos años, de tantos socialistas en la Comunidad, se está entregando a la ultraizquierda por falta de liderazgo entre ustedes, que van a pasar a ser la cuarta fuerza a este paso".

El PSOE se va a despeñar en Madrid por falta de liderazgo, por entregar las bases socialistas a la ultraizquierda y por dejar en la calle a condenados por violación, golpismo o lucrarse de la red clientelar corrupta que tanto daño hizo en Andalucía. pic.twitter.com/1swEDsXDPo — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 17, 2022

La presidenta reivindicó su forma de hacer política, que no se basa en atacar a alcaldes socialistas desde el Consejo de Gobierno, "como hacen sus ministros contra mi Gobierno y contra mí". Y afirmó que "al peso, sabemos todos hacer cosas": "Porque si salieran todos los días todo lo que está pasando de verdad en las calles de Madrid en los medios de comunicación y yo animara a una manifestación, créame que iría desde Cuenca hasta Segovia". Y es que Madrid, dijo "tiene problemas mucho más importantes, como el de la seguridad" sobre el que su Ejecutivo no tiene competencias y se encuentra al albur de las decisiones de la Delegación del Gobierno.

"Aquí lo que gobierna es la democracia representativa"

Mónica García, por su parte, protagonizó una dura intervención contra la presidenta madrileña a la que acusó también de "soberbia" y de "protagonizar una huida hacia adelante". Y concluyó vaticinando que "si no hace dimitir a su consejero por la chapuza sanitaria, la chapuza sanitaria le va a hacer dimitir" a ella. "Y si no pregunte al señor Lasquetty", que fue consejero de Sanidad en el Gobierno de Ignacio González y dimitió después de que el TSJM dejara sin efecto su plan de externalización de la gestión en seis hospitales públicos de Madrid.

"Manifestaciones sí, claro que sí. Boicots no. Eso es lo que no se tolera", le espetó serena pero firme Ayuso. "Y sanitarios sí. Insultos de asesina no. No les voy a pasar ni una, señorías".

"Que usted es una agitadora de calles ya lo sabíamos", le replicó a la portavoz de Más Madrid. "Ahora, que utiliza a las bases del PSOE para erigirse en la líder de no sé de qué no". Y acusó a la jefa de la oposición de desanimar a toda la profesión médica y de asustar a los ciudadanos.

Díaz Ayuso le recordó también que "no gobiernan las manifestaciones, las manifestaciones van al peso. Aquí lo que gobierna es la democracia representativa que a usted le ha dado unos escaños y a mi Gobierno le ha dado otros muy distintos". Así, le dijo: "Usted tendrá la ira pero no tiene la razón". Y concluyó subrayando: "Manifestaciones sí, boicots no. Y la sanidad pública es de todos".