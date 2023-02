Ayuso concede la Gran Cruz a víctimas del terrorismo de Madrid: "Un muro contra la desmemoria y la mezquindad"

La presidenta madrileña reconoció este lunes a las víctimas del terrorismo de la región con la condecoración de la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid, que es la máxima distinción honorífica en este ámbito instituida por el Ejecutivo autonómico. Una iniciativa en reconocimiento a su memoria, y con la que se quiere preservar el sacrificio de las víctimas mortales y los heridos provocados por la violencia terrorista.

"En momentos como los actuales, en los que la deformación de la historia amenaza la verdad, estas grandes cruces y vuestro testimonio permanente son un muro contra la desmemoria y la mezquindad", indicó.

Isabel Díaz Ayuso presidió así, en la Real Casa de Correos, el solemne acto de entrega de la máxima condecoración de la Comunidad de Madrid, concedida a título póstumo a 209 personas asesinadas en atentados terroristas, según se acordó por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de octubre de 2022. Familiares y allegados han sido los encargados de recogerlas en su memoria.

"No hemos olvidado ni vuestro dolor ni vuestro sacrificio y no hemos olvidado a vuestros familiares que fueron asesinados. No hemos olvidado y no lo haremos nunca que muchos murieron para que todos nosotros, los españoles, pudiéramos seguir con vida y en libertad", continuó la jefa del Ejecutivo regional, para quien las víctimas son "el corazón moral y el impulso permanente a seguir frente a quienes pretenden perturbar nuestra sociedad, subvertir nuestro modo de vida y acabar con nuestra libertad".

Durante la ceremonia, la presidenta también hizo un llamamiento a todos los que están en la vida pública, ya sea desde la política o desde cualquier otra responsabilidad, "a recuperar el valor esencial de las palabras para señalar el mal frente al bien". "Para que las nuevas generaciones no olviden que la libertad que hoy disfrutamos costó sangre y sufrimiento", subrayó, para añadir que lo primero para devolverle a la palabra su valor es acompañarla de acciones que la hagan efectiva.

Por eso, señaló, la Comunidad de Madrid cuenta con el Comisionado de Atención a las Víctimas del Terrorismo o una línea de ayudas e indemnizaciones para las mismas. En este sentido, Díaz Ayuso remarcó que "todo ser humano decente está moralmente obligado a reconocerlas". "A ellas les debemos haber dado la vida, la salud o la libertad para que nosotros seamos libres y para que el mal no triunfe porque el terrorismo es el mal".

"No necesitan matar si tienen a toda la sociedad sufriendo o, como está ocurriendo en el País Vasco, los herederos de los terroristas y los terroristas mismos viven de los réditos del miedo sembrado durante décadas e incluso reciben homenajes", lamentó Ayuso, quien aseguró que desde el Gobierno madrileño se trabajará para que los jóvenes conozcan lo ocurrido y lo estudian "como parte esencial de su historia".