Ayuso arranca su precampaña dirigiéndose a los votantes de Vox que se fueron del PP: "Hemos dado todas las batallas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid comenzó este lunes la precampaña electoral participando en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Desde allí advirtió de que el camino hasta el 28 de mayo será complicado.

Isabel Díaz Ayuso recordó cómo en la pasada campaña aguantó los "ataques" de Pablo Iglesias y cómo viene aguantando los de "Pedro Sánchez y todo su Gobierno" así como las "amenazas" de las asociaciones y los sindicatos afiliados a sus partidos. "Y sé que quedan 48 días de exageraciones y, cuando no, de bulos". 48 días también de "silenciar noticias como que Madrid es la Comunidad que tiene las listas de espera quirúrgicas más bajas de España y les adelanto que en muy poco tiempo estaremos en 45 días de espera, que es un dato esperanzador pero con el que no me conformo como se pueden imaginar".

Ayuso, al inicio de su alocución, quiso dirigirse directamente a los votantes de Vox, "a los que se fueron del PP porque no sentían que el PP se ocupase de los grandes debates, más allá de la buena gestión". En concreto, la presidenta recordó que "el Gobierno en Madrid ha demostrado que nuestro proyecto ha dado todas las batallas y ha tomado la iniciativa política en todo lo importante. Y lo hemos hecho acertando en el cuándo, dónde y cómo. Si no, se acaba perdiendo la razón, los ciudadanos se desilusionan, y los enemigos de España, de la familia y de la libertad se hacen más fuertes".

Por eso, "a muchos votantes de Vox, que saben como yo que ‘o Sánchez o España’, que saben que llevamos razón, les invito a ser con este proyecto, además, eficaces. Les invito a acertar, confiando en este proyecto al servicio de Madrid y de España. Un proyecto que les haga sentir en casa, una casa común, abierta, alegre, y digna, en la que las cosas funcionan. Madrid representa la España con ganas".

"Yolanda Díaz es la vicepresidenta más ineficaz"

Ayuso calificó a Yolanda Díaz como "ultraizquierda populista vestida de blanco que susurra con palabras infantiles a los pobres que ella misma provoca con sus decisiones" y cargó duramente contra Pedro Sánchez: "Juntos ya no suman y, por distintos motivos, han decidido montar esta historia".

Introducida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Díaz Ayuso expuso que Sánchez, "a través de sus propias declaraciones y de sus portavoces, ha decidido volver a la arena política en Madrid".

Así, las cosas decidió darle la "bienvenida con algunas preguntas, que no va a responder en rueda de prensa porque no da ruedas de prensa, sólo da homilías chavistas":

"¿Qué es eso que dice Sánchez de que los servicios públicos no funcionan en Madrid y que lo que yo quiero es privatizarlo todo? ¿Me puede decir qué he privatizado yo aquel que ha tenido que contratar a una empresa para resolver el reparto de los fondos europeos o perder el dinero con una aplicación Covid irrelevante? ¿Qué es eso que dice Sánchez que la Sanidad no funciona en Madrid si es incapaz de ordenar al Ministerio de Sanidad que solucione el problema de la falta de médicos en España? Un presidente al que se le llenaba la boca de informes de expertos que no existían, y que fue totalmente incapaz de reaccionar ante la pandemia, si no es por la actuación de la Comunidad de Madrid, que le ha llevado del ronzal siempre. ¿Qué es eso que dice Sánchez del gobierno de Madrid y los privilegios cuando financia con tres veces más de dinero a los independentistas catalanes y vascos? ¿Por qué tienen un régimen fiscal más ventajoso que el resto de España del que nadie rinde cuentas? ¿Dónde queda el reparto equitativo, la redistribución de la riqueza y aquello que tanto gustan en decir sobre "justicia social"? Si en Andalucía durante décadas y ahora en muchas comunidades autónomas sólo prospera y es respetado el que tiene vínculo directo con el poder. Un partido que sufrió en primera persona la digna defensa de las víctimas y les pregunto también ahora, ¿cuántos candidatos socialistas van a soportar que Sánchez beneficie a Txapote y a los violadores excarcelados en sus regiones y municipios?"

Ayuso denunció que "todo está siendo colonizado por la ultraizquierda, los enemigos de España y los amigos de Sánchez": "Vamos camino de que en España no haya ley".

La presidenta dedicó buena parte de su intervención a Sumar y a la vicepresidenta segunda del Gobierno: "Sánchez está comodísimo, es un auténtico business". "El sanchismo es un proyecto paralelo al socialismo que busca perpetuarse en el poder. (…) Si es una plataforma de traidores que, a su vez, venía de traidores de Podemos, ¿qué más da?", añadió, en el turno de preguntas.

Además, Ayuso describió a Díaz como "la vicepresidenta más ineficaz de la Historia de España" y criticó sus políticas: "Si alguien lo está pagando, son los autónomos españoles, a quien sí está haciendo pobres".

