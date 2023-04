La última ocurrencia de Mónica García: un book termográfico "achicharrada" en Sol

El "cambio climático" y la "falta" de medidas del PP para combatirlo está siendo el leitmotiv de la campaña de Más Madrid. A las críticas furibundas de la candidata al Ayuntamiento, Rita Maestre, se ha unido de forma activa la rival de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Mónica García.

Durante toda esta semana, Maestre lleva criticando al alcalde por sus reformas, como la de la Puerta del Sol, o por su falta de actuación contra el calor en los colegios. Por ejemplo, el pasado miércoles publicaba una foto en Twitter en la que se podía ver un termómetro que marcaba 48 grados y lo acompañaba del siguiente texto: "A 30ºC y el suelo de Sol alcanza casi los 50ºC. Esta reforma ha sido una irresponsabilidad desde el principio. Necesitamos adaptar la ciudad al cambio climático, no lo contrario. Hay que devolver Cibeles al sentido común".

José Luis Martínez Almeida, sorprendido, decía ante los medios no entender "a qué vienen las críticas de los que estuvieron 4 años gobernando la ciudad de Madrid y no hicieron absolutamente nada por poner vegetación en la Puerta del Sol porque no tenían ningún proyecto para la Puerta del Sol ni para Madrid. En la Puerta del Sol también hacía calor cuando gobernaba Rita Maestre y no hizo absolutamente nada".

Este viernes ha sido Mónica García la que ha acudido allí. No con un termómetro sino con una cámara termográfica. "El resultado no te sorprenderá", escribe la candidata de Más Madrid a la presidencia de la región. "El negacionismo del PP no puede costarnos la salud".

"Esta soy yo achicharrándome en la Puerta del Sol a finales de abril", comienza señalando García en el vídeo. "Este es el legado que nos va a dejar el Partido Popular", sentencia. "Contra el cambio climático los gobiernos pueden hacer cosas como plantar árboles, como poner toldos o como poner cubiertas en los parques infantiles".

Paseamos por Madrid con una cámara termográfica y el resultado no te sorprenderá. El negacionismo del PP no puede costarnos la salud. pic.twitter.com/VmE2rHhZJq — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 28, 2023

Precisamente este mismo viernes, y poco antes de publicar este vídeo, la propia Mónica García junto a Rita Maestre pedían "toldos, fuentes, vegetación y aire acondicionado" en los colegios madrileños.

Lo vamos a poner en mayúsculas por si actúan antes: COLEGIOS CLIMATIZADOS Y CON SOMBRAS YA. pic.twitter.com/lxkIXMWKn3 — Más Madrid Ciudad (@MasMadridCiudad) April 28, 2023

"¿Qué hizo la izquierda en cuatro años? No poner ni un geranio en esta ciudad. No dejaron ni un solo parque nuevo. Vamos a ser la primera ciudad en abrir sus piscinas de toda España, el 13 de mayo. Vamos a adelantar la apertura de la playa de Madrid Río. Hemos ejecutado proyectos por más de 40 millones de euros en 700 emplazamientos municipales para mitigar los efectos de esta ola de calor. Este es el modelo del PP, el de la eficacia y el sentido común, no el de la izquierda, que grita muchísimo pero que cuando ha tenido el gobierno ha sido incapaz de hacer nada", afirmó Almeida este jueves en un acto con la presidenta madrileña.

La propia Ayuso adelantó a principios de semana su plan contra el calor en el que incluía actuaciones en colegios, hospitales y transporte público, entre otros.