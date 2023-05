Almeida: "La derrota del domingo será la derrota de Pedro Sánchez"

En la recta final de la campaña, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acudido a La Noche de Dieter de esRadio para defender su programa y dar su opinión de lo que va a ocurrir el 28-M, marcado en esta última semana por los escándalos relacionados con el fraude electoral.

En cuanto a Madrid y su partido, Almeida ha señalado que tienen "interventores y apoderados para cubrir todas las mesas" y garantizar "toda la limpieza del proceso" y también ha apuntado que no tienen "noticia de comportamientos como estos, que coinciden con el PSOE o aliados del PSOE".

Sobre Pedro Sánchez, que este jueves participaba en un mitin en Madrid prometiendo la victoria, Almeida ha recordado cómo ha conducido a su partido en la región "a los peores resultados de la historia" y va a ser "incapaz de que consigan un resultado digno". También ha criticado que hable de la política del insulto "cuando él es el principal inspirador de los bloques y los enfrentamientos".

En su opinión, el domingo nos vamos a llevar "una gran alegría" porque "quien va a sufrir una gran derrota, quien se ha puesto en primera línea, de forma chulesca, iniciando la campaña en la Casa Blanca" y convirtiéndose "en el principal protagonista ha sido Sánchez". "Por eso", ha dicho, "la derrota del domingo será la derrota de Pedro Sánchez".

Respecto a sus expectativas, Almeida ha dicho que las encuestas "van mejorando" y ya alguna le dan hasta 29 concejales, la mayoría absoluta. Sobre su actual aliada, Begoña Villacís, no es tan optimista y se ha declarado seguro de que Cs no obtendrá representación. En cuanto a los pactos, Almeida ha reiterado que él no tiene "ningún problema en pactar con Vox. Es Vox quien tiene un problema para pactar con nosotros".

Respecto a los problemas de la ciudad, Almeida ha defendido su gestión y ha vuelto a justificar su promesa incumplida sobre Madrid Central: "No me he escondido". En el momento actual, la calidad del aire, ha señalado, "es muy buena" y no habrá "medidas adicionales" sobre coches con etiqueta para circular por el centro de la capital .

En cuanto a otras problemáticas, como la delincuencia o las basuras, Almeida ha señalado que son problemas que se perciben de forma "subjetiva", defendiendo en alusión a la seguridad que la situación es mejor a 2019 aunque sea peor que en los años de pandemia. Ha citado la vivienda como el principal desafío de la ciudad y será el que afronte en primer lugar. También se ha comprometido a pedir más agentes a Feijóo cuando éste se convierta en presidente.