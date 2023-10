Mónica García se ha quedado sola en su equidistancia este lunes en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio (Vox) pidió que en el Pleno del próximo jueves se lleve a cabo un minuto de silencio por las víctimas de la barbarie terrorista de Hamás, cuyo ataque a Israel del pasado sábado ha dejado ya más de 700 muertos, 100 personas secuestradas y más de 2.000 heridos.

La portavoz de Más Madrid, que estaría en las quinielas para ser la próxima ministra de Sanidad en el Gobierno de coalición de PSOE-Sumar, quería que éste estuviera también dedicado a las "víctimas civiles" palestinas. "Queremos condenar la terrible matanza que se está produciendo en Israel y Palestina, por supuesto por el ataque de Hamás y también por las duras represalias de Israel que se han cobrado ya 1.000 vidas humanas de las cuales la mayoría son civiles", comenzó afirmando la jefa de la oposición en la rueda de prensa posterior a dicha Junta de Portavoces.

Hoy Rocío Monasterio me ha llamado "escoria" por condenar los asesinatos de todos los civiles, sin distinguir el origen de los niños y niñas muertos. Ni los derechos humanos tienen bando ni hay víctimas de segunda. https://t.co/OyPFumUxOd — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 9, 2023

Mónica García pasó a continuación a denunciar la "hipocresía" de la derecha madrileña por "condenar el ataque" de Hamás "pero miran para otro lado" y "silencian cada vez que hay, incluida ésta, un ataque del Ejército israelí contra civiles palestinos, incluidos niños".

"Para la derecha, los derechos humanos existen solamente en un lugar: si naces en un lugar sí, si naces en otro no. Y los derechos humanos son humanos, son propiedad de las personas, no son propiedad de los países. Y nosotros defendemos los derechos humanos en todos los lugares", señaló.

La portavoz de Más Madrid pasó después a responsabilizar a Israel de la matanza indiscriminada de sus civiles a manos de los terroristas. "Sabemos que toda causa de la violencia en Palestina es la ocupación ilegal y la política de apartheid que sostiene Israel y a la que están sometidos los palestinos. Y por eso creemos que la comunidad internacional debe instar a Israel a cumplir de inmediato con la legalidad internacional y con las resoluciones de Naciones Unidas. Por eso la comunidad internacional se debe volcar en tres cosas: garantizar el alto el fuego inmediato, recuperar la senda de la paz y poner todos los esfuerzos para garantizar la autodeterminación del pueblo palestino".

A preguntas de la prensa, García aclaró que apoyará el minuto de silencio aunque no incluyan su petición, pero volvió a reiterar que su deseo es que ese minuto de silencio incluyera a "todas las víctimas civiles. PP y Vox nos han dicho que no: que unos niños sí y otros que no".

El portavoz parlamentario de los populares madrileños tachó de "repugnante" la equidistancia de la portavoz de Más Madrid. Esta Comunidad, "a pesar de Mónica García, está con Israel". Lo que "ha querido Más Madrid en esta Junta, ante esta petición del minuto de silencio, es equiparar a víctimas y verdugos, ha querido equiparar las consecuencias de un ataque terrorista deliberado contra la población civil con las consecuencias de una respuesta legítima, militar de un país que se defiende", afirmó.

Madrid está con Israel a pesar de la repugnante equidistancia de Mónica García. pic.twitter.com/DmmnYaoFLx — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) October 9, 2023

Carlos Díaz Pache añadió que lo vivido en la Junta de Portavoces le ha recordado "a lo que pasaba aquí con Batasuna, que también proponía extender las víctimas a todas las víctimas del conflicto cuando se hablaba de condenar a un ataque de ETA". El PP pidió, por su parte, al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que el edificio del Parlamento autonómico se ilumine con los colores de la bandera de Israel, igual que se hizo este domingo con la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En cuanto al PSOE, Juan Lobato fijó la postura de su grupo que, en esta ocasión, deja solo a Más Madrid. Es una "irresponsabilidad separarse un milímetro" de la posición marcada por el Gobierno de España y de la UE. "Es una irresponsabilidad clara", subrayó. No obstante, no hay unanimidad: la mitad del Ejecutivo de Pedro Sánchez se posicionó este fin de semana del lado de Palestina, Monasterio, por su parte, denunció que Mónica García se hubiera negado a condenar el ataque terrorista de Hamás. A su juicio, la portavoz de Más Madrid debería estar fuera de la política. "Hay políticos que son escoria".