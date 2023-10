Lo ha repetido en reiteradas ocasiones. En ruedas de prensa, entrevistas o mítines. Asegura el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que está "obsesionado con la educación y el respeto" en la vida política. Supuestamente, al dirigente socialista no le agradan las palabras gruesas y el insulto fácil, pero pese a ello, Lobato ha considerado conveniente sugerir que Isabel Díaz Ayuso es racista y xenófoba.

Sin mencionarla, pero en clara alusión a su figura, el líder de los socialistas madrileños ha asegurado que "Madrid no es el racismo y la xenofobia" que se ha visto "en alguna dirigente del PP", sino que es "una región solidaria que cree en España como un síntoma de unidad, de solidaridad y de compartir un proyecto común". Después, ha añadido que "el PSOE piensa que el color de la piel no nos va a hacer cambiar cómo acogemos y cómo respetamos a las personas porque el que no hace eso está haciendo algo muy grave que tiene un nombre muy feo".

Por su parte, el líder del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, y en referencia también a la presidenta madrileña, ha lamentado que se distinga a las personas "por el color de la piel", al tiempo que ha opinado que "con la inmigración se está o no se está en la respuesta humanitaria" porque, a su juicio, decir que se es "humanitario" para luego plantear que a los inmigrantes "hay que ponerles pulseras como si fueran animales o compararlos con fardos no es una respuesta humanitaria", sino que es "hipocresía".

Ambos secretarios generales han comparecido juntos antes de participar en la reunión del Comité Federal del PSOE en el que Pedro Sánchez ha defendido la amnistía como única vía posible para impedir la repetición electoral.