Cruce de reproches entre el delegado del Gobierno y Ayuso por el veto a los ministros en el acto de la Constitución

La celebración con motivo del día de la Constitución en Madrid estuvo marcada por la ausencia de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en la Puerta del Sol. La decisión la tomó el Ejecutivo madrileño después de que la presidenta no fuera invitada a la inauguración del AVE a Asturias.

El pasado año se cursó invitación, como es habitual, a la entonces ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que declinó asistir. En su lugar acudió el que fuera secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas. No obstante, y a pesar de que este acto no suele contar con la presencia de destacadas figuras gubernamentales, este gesto molestó al Gobierno y así lo hizo notar durante su discurso su delegado en Madrid, Francisco Martín, quien sí acudió al haberse enviado la invitación antes de que estallara la polémica por el AVE.

"Muchas gracias por invitarme a participar en este acto de nuevo cuño, con este renovado formato que usted ha diseñado", comenzó señalando Martín en el que fue el primer mensaje que hacía referencia a esta polémica. No fue el último. Antes de finalizar, el delegado del Gobierno en Madrid afirmó, haciendo suyas las palabras de Pedro Sánchez, que "defender la Constitución es no responder al insulto con más insulto, al ruido con más ruido y a la bronca con más bronca. Mucho mejor, verso a verso".

Aprovechó también Francisco Martín para afearle al Ejecutivo regional los "retos" que aún tiene pendientes de resolver: el "difícil acceso a la vivencia o la alta desigualdad económica y social". Y es que, según le espetó a Isabel Díaz Ayuso, "defender la Constitución es no dar ni un paso atrás en los derechos ganados y en los servicios públicos construidos para todas y todos; defender la Constitución es no dejar a nadie atrás y luchar por una sociedad más igualitaria en la región con la mayor desigualdad económica. La justicia social, presidenta, es defensa de la Constitución".

No faltó tampoco en el discurso de Martín – como viene siendo habitual en todos los que pronuncia algún miembro del Gobierno- una crítica nada velada por la "la significativa excepción" que supone la no renovación del CGPJ. Eso sí, tras las arremetidas añadió: "Los madrileños y madrileñas están cansados de polémicas artificiales. Se merecen y esperan que sus instituciones cooperemos sin vetos ni puertas cerradas". Y volviendo a interpelar directamente a Díaz Ayuso dijo: "Presidenta, sabe de mi firme voluntad de recuperar unas relaciones institucionales cordiales y colaborativas. Trabajemos en ello desde hoy mismo y podremos verlo plasmado ante esta misma audiencia; o, mejor dicho, de nuevo ante una audiencia que vuelva a ser mucho más amplia y diversa".

La jefa del Gobierno madrileño tomó la palabra en último lugar, después de la intervención de la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Ayuso contestó al primer mensaje lanzado por Martín. La invitación ha sido, "como siempre, tan diversa como es el protocolo que les he anunciado, y que espero que otras regiones de España celebren con la presencia de representantes del Gobierno. Mucho más me gustaría que se realizara en otras comunidades autónomas como en el País Vasco y Cataluña. Nada me gustaría más", dijo ante la ausencia de reproches hacia otras comunidades autónomas por no celebrar el día dedicado a la Carta Magna.

La jefa del Ejecutivo regional imprimió en su discurso una censura al Gobierno mucho más contundente que el año pasado. Ante los acontecimientos desencadenados a raíz de las pasadas elecciones generales, Ayuso reivindicó la Constitución, "un texto que devolvió España a los españoles: libres e iguales ante la ley y las oportunidades, en una única nación: este Reino de España de muchos siglos, patria común e indivisible de todos" y que "garantiza que vivamos juntos los que pensamos distinto. Y, no se olvide, nos sujeta a los ciudadanos, pero también a los poderes públicos, a la Ley y al Derecho".

Pidió que "no se ponga en riesgo" este "gran acuerdo", este "pacto en favor de la concordia y el entendimiento". "Una Constitución común que nos reconoce a todos y que nos ha permitido transitar por la senda de la convivencia". Ayuso también quiso hablar de "muros", pero de los que "derribó" la Carta Magna, que "tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quiere separar".

"Atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por conveniencia o ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Y hoy, más que nunca, afirmamos que unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos. Lo hacemos amparados en la Ley y en el esfuerzo cotidiano de seguir hacia adelante", afirmó también toda vez que subrayaba que "la solidaridad entre españoles no puede cuestionarse: somos fuertes porque no dejamos a nadie atrás y porque este es un país donde los únicos titulares de derechos son las personas, cada una de ellas, no las regiones, ni las lenguas, ni los colectivos".

Ayuso llegó a citar a Felipe González. Ni el delegado del Gobierno ni el portavoz socialista, Juan Lobato, aplaudieron sus palabras. "¿Se imaginan un lugar de la Europa avanzada donde redactaran las leyes los que se van a beneficiar de ellas? ¿Dónde los jueces pidieran amparo ante las calumnias de los condenados? ¿Una democracia que fiara su gobierno a quienes han reconocido que volverán a romperla? Yo tampoco. Porque como ha dicho Felipe González, ‘la amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos’".

Ayuso quiso poner en valor al rey Felipe VI "a los servidores públicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces y fiscales" y a las víctimas de ETA, la banda terrorista que "ha ido siempre contra la democracia, contra la vida y la libertad. Contra ETA, en sus diferentes versiones, seguimos luchando".

Ayuso concluyó apuntando que "la solución a una de las encrucijadas mayores de nuestra Historia, el paso de la dictadura a la democracia, estuvo en la ley: ‘de la ley a la ley pasando por la ley’. En estos momentos difíciles la solución volverá a estar en ella: en la Ley de leyes, en nuestra Constitución". "¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey!".