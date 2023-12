Ayuso enumera desde Barcelona los "grandes hitos" de Sánchez en menos de un mes: "Y lo que nos queda..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió este miércoles a Barcelona para participar en el encuentro informativo Madrid, región abierta, organizado por La Vanguardia. Lo hizo tras unas semanas aciagas para el nuevo Gobierno de coalición PSOE-Sumar, que hoy mismo hacía frente al anuncio de la marcha de Podemos del grupo de Yolanda Díaz en el Congreso.

Especialmente negro para el nuevo Ejecutivo fue el pasado jueves, cuando un varapalo se solapaba con el siguiente. Y así lo quiso resumir Isabel Díaz Ayuso. "El Tribunal Supremo ya ha anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado [Magdalena Valerio]"; el Poder Judicial considera que el fiscal general del Estado [Álvaro García Ortiz], nombrado por Sánchez, no es idóneo para el cargo; Israel ha retirado a su embajadora en España tras las críticas de Sánchez a la única democracia liberal en Oriente Próximo en un momento tan delicado; Pero no solo es Israel, se ha enfrentado a Argentina, a Italia y Francia, ya hemos visto cómo nos ha despreciado; ha destituido al diplomático [Javier Benosa] que criticó la amnistía a los políticos independentistas catalanes; el Tribunal de Cuentas ha desvelado el descontrol de contratos en la fundación que preside la vicepresidenta Calviño; los ministerios de Trabajo y de Economía, a la gresca todo el día con las políticas de empleo, a ver quién empobrece más para ser el mayor salvador del débil, es decir, fabricar pobreza para que los ciudadanos tengan que vivir de la subvención directa y que no sean libres; Sánchez ha comparado la amnistía con las leyes del divorcio y del matrimonio gay y asume la existencia de lawfare en la justicia de España; Repsol amenaza con llevarse a Francia y Portugual inversiones de 1.500 millones de euros por la falta de seguridad jurídica y fiscal en España; el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos ya afirmado que la amnistía es un desafío al orden constitucional y Felipe González, entre otras muchas cosas, ha dicho que la considera intolerable".

"¿Consideran que merecemos esta humillación?"

"Dieciséis días – sentenció- y lo que nos queda por delante". La presidenta aprovechó su visita al diario de Godó para "preguntarles abiertamente aquí a todos ustedes si están de acuerdo con las negociaciones en Ginebra, si se les ha consultado". "¿Comparten que ahora una minoría hable en su nombre, ayudados por un mediador especializado en guerrillas terroristas? ¿Consideran que Cataluña y el resto de España merecen esta humillación?".

"¿No se revuelven cada día al pensar que Cataluña ha caído en lo más bajo de la escala política cuando la usan para que un mediador internacional la menosprecie?", inquirió también. "Yo creo que nos meten un agujero negro mientras otras regiones de España, y especialmente del resto del mundo, siguen avanzando hacia alianzas, nuevos trabajos, atrayendo el talento, políticas liberales incentivadoras".

"Yo les pregunto aquí abiertamente, en el periódico que ha sido referencia para generaciones enteras de catalanes, si comparten ustedes que una minoría esté hablando en su nombre para humillarnos", reiteró Ayuso. "¿Vamos a callar mientras nos están, por supuesto, distrayendo con discusiones estériles, mientras las oportunidades pasan de largo y las generaciones de jóvenes continúan esperando los problemas reales?".

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, "todo esto no va de izquierda o derecha ni va de resultados electorales que se asumen o no se asumen. Todo eso es una ignominia. Esto va de defender la igualdad de todos ante la ley, la democracia y la libertad y que lo que Sánchez le ha entregado a los separatistas no le pertenece a Sánchez". Ayuso subrayó que "ningún presidente del Gobierno de ninguna democracia está legitimado para sacrificar ni el Estado de derecho ni la Constitución ni la unidad de la nación, ni tampoco ningún partido político".

Y recordó que Sánchez "no ha colocado a los independentistas catalanes dentro de la Constitución, lo que ha hecho ha sido sacar a España de la Constitución para comprar las próximas elecciones catalanas y su permanencia en el poder". Y "el futuro de los catalanes en las siguientes elecciones no se va a dirimir en los parlamentos ni en los medios sino otra vez en despachos".

"Aquella pesadilla contra la verdad, contra la ley y contra la razón se volverá a repetir y me temo que lo peor de la historia reciente: la discordia, más empobrecimiento, resentimiento, fuga de empresas, cancelación de proyectos, tensión callejera, daño en la proyección internacional, inseguridad, incumplimiento de la ley, deuda eterna, desconfianza y mucho sufrimiento personal", dijo en referencia a todo lo que desencadenó el golpe de 2017 en Cataluña.