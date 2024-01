El popular que perderá la alcaldía tras el pacto del PSOE con un exedil de Vox destapa el escándalo que hay detrás

La lista de insultos que el PSOE ha proferido a Vox desde su creación —pero particularmente en el último año— es larga y casi podríamos decir que interminable. Tanto es así que a cualquiera le resultaría imposible imaginar un pacto de gobierno entre ambas formaciones. Sin embargo, eso que a nivel nacional parece una locura, acaba de suceder en Los Santos de la Humosa, un pequeño pueblo de Madrid donde los socialistas han decidido unir sus fuerzas a un exconcejal de Santi Abascal —que, además, está siendo investigado por un posible delito de corrupción en el Ayuntamiento— para desbancar al alcalde del PP.

"Yo creo que Juan Lobato debería tomar las riendas y saber con quién va a gobernar, porque no solo es que venga de Vox, es que este señor ya se presentó hace años por Democracia Nacional. Y lo que es realmente grave más allá de las siglas… ¿Cómo es posible que consienta un pacto con una persona que está imputada y que puede volver a entrar a la misma institución en la que se le imputó para borrar pruebas?", se pregunta indignado Lázaro Polo, el regidor que perderá su bastón de mando en una moción de censura que se celebrará este mismo viernes. "Claro que, teniendo en cuenta que el PSOE ha sido capaz de pactar con independentistas y terroristas, es evidente que este partido ya no tiene escrúpulos", se responde él mismo.

Yo creo que Juan Lobato debería tomar las riendas y saber con quién va a gobernar, porque no solo es que venga de Vox, es que ya se presentó hace años por Democracia Nacional. Y lo realmente grave más allá de las siglas… ¿Cómo es posible que consienta un pacto con una persona que está imputada?

Lo curioso de todo este asunto, es que los concejales que el próximo día 26 se estrecharán la mano son los mismos que el pasado mes de junio se enzarzaron en una pelea en la que incluso tuvo que intervenir la Guardia Civil. "Durante el pleno de investidura, los simpatizantes del PSOE empezaron a insultar a los de Vox, pero es que al salir a la calle se montó una trifulca en la que tuvieron que intervenir varios agentes para separar a los concejales electos del PSOE de los de Vox, entre ellos, el propio Daniel Moreno al que ahora recurren".

Con todo, lo que van a leer a continuación es el relato de un auténtico culebrón político con tres protagonistas: el alcalde del PP, que gobernó con el concejal de Vox hasta que se enteró de que estaba usando dinero del ayuntamiento para su beneficio; el edil de la discordia, que habría abandonado el partido de Santi Abascal después de que le obligaran a apoyar a los populares renunciando a entrar en el Gobierno; y la que será la próxima regidora, la socialista Carolina Urtasun, a la que acusan de querer "pillar un sillón a toda costa para prepararse sus oposiciones con calma".

Un edil bajo sospecha de corrupción

Durante la pasada legislatura, Daniel Moreno (entonces candidato de Vox) formó parte del equipo de Gobierno del PP, encargándose de la Concejalía de Obras. Todo iba bien, hasta que el alcalde, Lázaro Polo, descubrió unas facturas que no le cuadraban. "Estábamos haciendo una obra y llegaron unas facturas de hormigón por un importe muy elevado y una cantidad muy superior a la que necesitábamos, así que empezamos a tirar del hilo y la empresa nos dijo que ellos habían vertido el hormigón donde Daniel les había indicado", explica el todavía regidor. ¿Dónde? En las obras que él mismo realizaba a sus vecinos y por las que les cobraba como si él mismo hubiera comprado el material: "Ahora mismo está siendo investigado y se enfrenta a un posible delito de fraude y otro de estafa".

Con este currículum bajo el brazo, el dirigente popular se presentó a las elecciones municipales del año pasado siendo consciente de que, si no ganaba al PSOE, no podría gobernar, puesto que bajo ningún concepto pensaba volver a pactar con el concejal de Vox. Y no ganó. Empató en escaños, pero el PSOE logró un puñado de votos más. "Yo daba por hecho que iba a entregar el bastón de mando a Carolina, pero me llamaron del PP y me dijeron que habían hablado con Vox y que su concejal me iba a apoyar sin pedir nada a cambio. A mí me extrañó, pero así fue", recuerda Polo.

Las excusas de la moción

A raíz de aquello, presumiblemente por un desencuentro con la dirección, Daniel Moreno abandonó el partido de Santi Abascal y se quedó en el Ayuntamiento como no adscrito. La sorpresa de los populares llegó el pasado 12 de enero, cuando se enteraron de que el PSOE se había aliado con el concejal al que ellos acusaban de meter la mano en las arcas municipales para presentar una moción de censura. Los motivos esgrimidos: las presiones que habría recibido Daniel Moreno, la supuesta mala gestión del municipio y el abandono de las instalaciones. "Es evidente que es una excusa, porque la gestión ha sido impecable: hemos beneficiado a un montón de familias con las bonificaciones que hemos estado dando estos años, no tenemos deudas con los bancos y cuando yo llegué en 2019 había en las cuentas 135.000 euros y a fecha de hoy hay un total de 872.000", presume.

Es evidente que es una excusa, porque la gestión ha sido impecable: hemos beneficiado a un montón de familias con las bonificaciones que hemos dado estos años, no tenemos deudas con los bancos y cuando yo llegué en 2019 había en las cuentas 135.000 euros y a fecha de hoy hay 872.000

Lo mismo hace con las instalaciones municipales: "Eso ya es de risa, porque durante los 8 años que estuvo gobernando el PSOE el mantenimiento era nulo, no mandaban ni trabajar a los operarios, eran ellos los que tenían que tomar la iniciativa de podar un árbol o de irse a arreglar una acera, porque no les mandaba nadie. Nosotros hemos rehabilitado el colegio público, el centro cultural, la piscina municipal, y hasta la plaza de toros, que fue construida con el esfuerzo, el sudor y el dinero de todos los vecinos y el PSOE quería destruirla".

Las razones que ocultan

Para el dirigente del PP está claro, por tanto, que las razones que han llevado a Daniel Moreno y a Carolina Urtasun a unir sus fuerzas para desbancarle son otras muy distintas. "Él siempre ha buscado un beneficio personal y ahora mismo lo que estará buscando es poder meter la mano donde la estaba metiendo antes o tal vez destruir las pruebas que guarda el Ayuntamiento", apunta. Respecto a la motivación de la candidata del PSOE, tampoco se anda con rodeos: "Todo le vale con tal de ser alcaldesa y a lo mejor hablo de más, pero a lo mejor lo que busca es una estabilidad puntual para poder prepararse sus oposiciones, porque ella es enfermera y esta de un lado para otro porque no tiene plaza fija".

Sea como fuere, lo que es un hecho —insólito, a los ojos de cualquiera— es que, salvo que Juan Lobato dé un golpe en la mesa en el último momento, el próximo viernes la socialista Carolina Urtasun arrebatará al popular Lázaro Polo la alcaldía de Los Santos de la Humosa con el apoyo del exedil de Vox. "En el PP me han dicho que se han puesto en contacto con él y les da largas, así que no tengo ninguna esperanza", reconoce el todavía regidor. Eso sí, si algo tiene claro el popular es que antes de irse pondrá sobre la mesa a sus vecinos los hechos para que tomen nota: "He convocado un pleno extraordinario para explicar cuál ha sido mi gestión y cuáles han sido mis valores y que cada uno tome las notas que considere de cara a las próximas elecciones".