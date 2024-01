Ayuso pide a Sánchez que se "quede en su pequeño mundo de fachosfera todo el tiempo que quiera"

"Hay una 'fachosfera' que polariza para desmovilizar y derrotar al Gobierno", dijo Pedro Sánchez a La Vanguardia en una entrevista publicada este fin de semana. El presidente del Gobierno arremetió con dureza contra la derecha, "parasitada por la ultraderecha", a la que acusó de tener un "naufragio de ideas" a la vez que defendió la Ley de Amnistía: "Demuestra los principios y valores" de la Constitución.

La presidenta madrileña dio la réplica un día después a este mensaje. "Que se quede él en su pequeño mundo de fachosfera", en ese "muro tan alto que él mismo ha levantado contra la a inmensa mayoría de los españoles y que se quede en su fachomundo todo el tiempo que quiera", dijo a preguntas de la prensa.

Isabel Díaz Ayuso añadió que, en su opinión, "un presidente no debería estar a estas cosas". "Debe estar muy por encima, proponiendo soluciones para España, proyectos ambiciosos, reformas ambiciosas". Pero está "siempre a la defensiva porque él sabe que no debería ser presidente del Gobierno y mucho menos con esas coaliciones, con tanta mentira, con tanto daño. Él sabe que es un proyecto pequeño, acabado y que lo está estirando por estar un tiempo más". Para Ayuso, estas declaraciones de Sánchez "denotan el presidente que tenemos".

Alberto Núñez Feijóo también respondió este lunes a las palabras de Sánchez. Ante el Comité de Dirección de su partido anunció que este martes, durante su intervención en el pleno que debatirá la Ley de Amnistía en el Congreso, exigirá al presidente del Gobierno que muestre su "respeto" a todos los ciudadanos que no están de acuerdo con su política.

"El nerviosismo le está llevando a cometer error tras error, pero descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas llamándoles fachas no lo había hecho antes ningún presidente", sentenció. Según Feijóo, Sánchez "está fiando su futuro a la amnesia colectiva" pero "los españoles no se rendirán y no van a amnistiar al PSOE", informa Míriam Muro.

Ayuso reivindica "la escuela tradicional"

Minutos antes, la jefa del Ejecutivo regional había participado en la presentación en del estudio Empantallados, elaborado por GAD3, sobre el uso de las tecnologías y de la Inteligencia Artificial (IA) en la enseñanza. Desde allí reivindicó las "esencias de la escuela tradicional" para tener una buena formación intelectual y una preparación adecuada de la mano de los profesores, que "no pueden ser sustituidos en ninguna ocasión por tecnología, tienen que ir todos de la mano". Son fundamentales, recordó, "la lectura, los dictados, la memoria, la concentración, los deberes, los problemas, los cuadernos de ortografía, los exámenes escritos y orales".

"Vamos a ayudar a las familias, a los menores, jóvenes, maestros y profesores a cabalgar por esta profunda transformación al mundo digital que estamos viviendo en primera persona", señaló Díaz Ayuso, que alertó de que el mal empleo de los mismos afecta negativamente en las nuevas generaciones. "Creemos que la Inteligencia Artificial y el excesivo uso de los de la tecnología de los móviles de las pantallas, en general, también ha perjudicado a la escritura a mano, al aprendizaje correcto de gramática, a la comprensión lectora y, por tanto, provoca faltas de ortografía y, por esta razón, muchos países de nuestro entorno ya están reaccionando", recordó. No obstante, la digitalización y la IA "tienen en la educación un sinfín de beneficios".

Ayuso repasó las iniciativas que trabajan en esta dirección: la prohibición del móvil en las aulas desde hace varios cursos, estudios para detectar y analizar cuándo el uso de las pantallas se convierte en adición, un plan de ciberseguridad en colegios e institutos con estrategias de prevención contra el ciberacoso y campañas para alertarles de peligros, como acoso o fomento de anorexias, bulimias, autolesiones…

A ello se le añade el nuevo Plan por la libertad, la pluralidad y la calidad, que se presentará en breve o el futuro sello que se va a crear para los colegios que decidan optar por un proyecto pedagógico sin pantallas. "Para ampliar la libertad de las familias y que puedan elegir entre diferentes proyectos educativos", explicó la presidenta madrileña.