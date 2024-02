La izquierda madrileña en bloque puso el grito en el cielo por que el Ayuntamiento de Madrid celebrara una mascletá en Madrid Río. Incluso se trató de frenarla en los tribunales pero finalmente la Justicia permitió el evento, que previamente había sido autorizado por la Delegación del Gobierno.

Más Madrid y el PSOE auguraron un fatal desenlace para la fauna que reside en el Manzanares pero, de momento, entre las bajas sufridas en el espectáculo pirotécnico que reunió a decenas de miles de personas este domingo solo se ha hallado un pato, cuya foto corrió como la pólvora por las redes sociales.

Este es el resultado de la mascletá de Almeida: un pinchazo estrepitoso que ha costado 48.000 euros y que ha matado animales en un espacio renaturalizado. pic.twitter.com/F0uRjiJn6L — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 18, 2024

La presidenta madrileña fue preguntada por esta cuestión, durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Isabel Díaz Ayuso justificó su ausencia por cuestiones de agenda pero se alegró del éxito del evento. "Era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo". Sobre el fallecimiento del pato afirmó con sorna: "Debe ser que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid, patas arriba a la primera. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid a ver por qué es de peor condición".

Al encuentro informativo acudió también el alcalde de la capital y lamentó que los partidos de izquierdas en el Ayuntamiento hayan vuelto "a hacer el ridículo". En declaraciones a los periodistas, José Luis Martínez Almeida realizó una valoración "muy positiva" de la mascletà e informó de que más de 20.000 personas disfrutaron del espectáculo, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

"La izquierda volvió a hacer el ridículo en la ciudad de Madrid, una izquierda que no quiere que nunca se haga nada y que cuando se hace se queja siempre. Una izquierda triste, enfadada, que no asume la vitalidad, la energía y el momento que está viviendo Madrid", criticó. En esta línea, reprochó que Más Madrid y PSOE se opongan "por norma a todo" y cree que están "completamente desconectados" de la realidad y del sentir social. "Ayer la mascletà fue un éxito, pero fue también un fracaso de esa izquierda triste y amargada que, desgraciadamente, tenemos en esta ciudad que no conecta con el sentir mayoritario de los madrileños" por lo que le pidió que deje de hacer "predicciones apocalípticas".

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio capitalino, Borja Carabante, se preguntó si Más Madrid hará una "autopsia" del pato. "Ha aparecido una fotografía, que ha subido a las redes sociales un concejal de Más Madrid, de un pato que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde se encuentra ese pato. En todo caso estaremos a ampliar esa información por parte de Más Madrid, que entiendo ahora procederá a hacer la autopsia y nos dará cuenta de cuáles son las causas", señaló irónico.