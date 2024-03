La izquierda exige la dimisión de Ayuso: "Le faltó esto para acabar diciendo que Sánchez le debe dinero a su novio"

La sesión de control a Isabel Díaz Ayuso de este jueves giró casi en exclusiva sobre el presunto fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador. La oposición de izquierdas en la Asamblea madrileña – PSOE y Más Madrid- atacaron sin piedad a la presidenta madrileña a la que exigieron su dimisión. Sólo Vox se mantuvo al margen de esta cuestión.

Inusualmente duro fue el portavoz del PSOE, partido asediado por el caso Koldo. "¿Cómo se responde a la corrupción?", se preguntó Juan Lobato. Según él, "sin victimismo, sin el ‘y tú más’", algo que, a su juicio, no ha hecho la jefa del Ejecutivo regional. "No hay cacerías, no hay persecuciones, no hay inspecciones de Hacienda salvajes…, ¿pero eso qué es? Si es que ayer le faltó esto para acabar diciendo que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio", espetó el socialista para el regocijo de su bancada.

Hacía referencia a la comparecencia que realizó la presidenta madrileña un día antes desde Leganés en donde negó que existiera fraude alguno por parte de su novio y achacó lo sucedido a una "inspección salvaje" de Hacienda con el único fin de destruirla personalmente.

"No se respeta ni a usted misma, ataca a los profesionales de la Agencia Tributaria, de los juzgados, de las fiscalías, se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles", enumeró el socialista, que añadió: "Y miente, señora Ayuso". Lo hizo ayer, señaló Lobato, que le mostró el email enviado por el abogado de González Amador, donde su cliente reconoce los hechos en aras de llegar a un pacto que evitara un juicio. "Por lo tanto – concluyó- usted mintió, esto sí es salvaje: su mentira y el fraude que rodean cada vez más a su figura".

En este punto, el socialista le pidió a Ayuso que "no sea hipócrita juzgando a la gente" porque "clasifica a los ciudadanos en dos grupos: sus íntimos, que tienen derecho a todo, que son intocables, que no tienen que responder a nada ni dar explicaciones y luego estamos el resto, que parece que solo tenemos derecho a tomar cañas. Pues no es así, todos somos iguales, todos tenemos que responder igual".

Así las cosas, y llegados hasta aquí, Lobato explicó que se ve obligado a pedir su dimisión. "No ha sido capaz de decirnos si sabía o no que estos hechos tan graves estaban pasando a su alrededor y una persona que no lo sabe no puede presidir la Comunidad de Madrid y gestionar 25.000 millones de euros de los madrileños", afirmó mientras añadía que "si lo conocía y no hizo nada, no se merece estar en política".

"Sentados en la corrupción política y económica"

La intervención de Lobato se producía horas antes de que el PSOE aprobara en el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía y así se lo recordó la presidenta en su respuesta. "Ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas y el Gobierno, el presidente y usted piden mi división para intentar tapar ese escándalo".

Ayuso le afeó entonces que no haga lo mismo con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, salpicados de lleno por el caso Koldo. "Usted lo que tendría que hacer es dejar de tapar ese escándalo". También deja en el mismo sitio al señor (Salvador) Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, pidiendo mi dimisión… ¿Va a pedirle explicaciones?", le preguntó al socialista.

"Pedro Sánchez, usted (Juan Lobato) y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan buscando desestabilizarme, mi destrucción personal cuando es Pedro Sánchez el que está destruido. Hoy van a aprobar la ley más corrupta de la historia de la democracia y les va a pesar toda la vida", concluyó la presidenta.

Más información en unos minutos.