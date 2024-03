Madrid exige una "reunión urgente" a la ministra de Igualdad: "La Ley Trans pone en riesgo a las mujeres maltratadas"

La Consejería de Igualdad de la Comunidad de Madrid exige a la ministra Ana Redondo una "reunión urgente" para abordar el gran número de agresores sexuales que se están empezando a aprovechar de la Ley Trans para eludir la Ley de Violencia de Género e incluso ser atendidos en los mismos puntos de apoyo a las víctimas a los que acuden sus exparejas.

Tal y como publicó Libertad Digital, el Gobierno regional envió al Ministerio de Igualdad una misiva en la que pedía al Ejecutivo central que aclarase cómo se debe actuar en estas situaciones para proteger a unos y otros y a la vez no discriminar al colectivo trans, algo penado con multas de hasta 150.000 euros en la polémica ley nacional. Según ha confirmado la propia consejera del ramo en Es la Mañana de esRadio, la ministra Ana Redondo ha despachado tal petición con una breve respuesta que, sin embargo, no alude al quid de la cuestión. "Agradecemos la rapidez de la ministra, pero desde luego no da respuesta a los casos que se nos están presentando en la consejería a través de los puntos municipales de atención a víctimas de la violencia de género", ha advertido Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la CAM.

La misiva alude al artículo 46.3 de la Ley Trans, que establece que el cambio de sexo no impide que el agresor sea juzgado como hombre si los hechos los cometió antes del cambio de sexo. Sin embargo, la gran preocupación del Gobierno regional es qué sucede si los hechos los comete después: "Consideramos que en muchos casos se anularía le Ley de Violencia de Género, porque las personas que hubiesen cambiado de sexo y que agreden con posterioridad ya no serían hombres, con lo cual ya no se podría aplicar".

Los casos ya detectados

Lo mismo sucede con aquellos que, una vez consumado el cambio en el Registro, acuden a pedir ayudas como mujer al mismo punto de atención municipal al que acude su víctima. "Estos cambios registrales dan derecho a acceder a una serie de recursos y servicios que tenemos reservados para las mujeres y, evidentemente, eso está poniendo en riesgo a las propias mujeres que han sido maltratadas y agredidas", denuncia Dávila, que también extiende el peligro "a los propios profesionales que les atienden en los centros" y que, según dice, están "muy preocupados" por los casos que se están dando en la región.

Tal y como publicó LD, uno de ellos se ha registrado en Madrid capital, donde "un presunto agresor pidió entrar en un centro de acogida residencial para mujeres". Algo similar ha sucedido en Coslada y también en Pozuelo de Alarcón, "donde otro presunto agresor ya declarado mujer en su DNI ha solicitado ser atendido en el mismo punto municipal en el que estaba siendo atendida su expareja".

"No han tenido en cuenta que el mero cambio registral, que no va acompañado de un proceso de transexualidad, da derecho a las personas acceder a estos recursos y a todo lo que tenga que ver con la condición de mujer", insiste la consejera madrileña. La situación es de extrema gravedad y lo peor es que, tal y como subraya Dávila, "todo esto se podía haber evitado si se hubieran tenido en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial, un informe de consenso, que se aprobó por unanimidad y que trasladó éstas y otras muchas situaciones que evidentemente ponían en riesgo a colectivos vulnerables".

Las similitudes con la Ley del ‘Solo Sí es Sí’

Precisamente por eso, el Gobierno regional quiere reunirse cuanto antes con la ministra, sin esperar a que se convoque una Conferencia Sectorial en la que, no obstante, está convencida de que podrá comprobar que el de Madrid no es un hecho aislado: "Por lo que me están trasladando a mí, también hay otros casos en otras comunidades autónomas". De esta forma, lo que persigue la consejera no es otra cosa que detectar si es necesario cambiar la ley y, en ese caso, hacerlo cuanto antes.

"Es muy decepcionante ver cómo un nuevo Gobierno, una nueva ministra, no está atendiendo a estas situaciones, y creo que es importantísimo que nos de esta reunión lo antes posible para que podamos atender a todas estas cuestiones y, si hay que hacer un cambio en la ley, se haga lo más rápido posible para que no pase lo que pasó con la Ley del ‘Sólo Sí es Sí", que ha dejado a tantos violadores en la calle y que ha hecho que tantos agresores sexuales hayan visto reducidas sus condenas con el daño que eso supone para las víctimas".