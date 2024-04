Bronca de Más Madrid después de que el PP de Ayuso se plante ante los ataques: "Les damos con su propia medicina"

El novio de Isabel Díaz Ayuso sobrevoló una semana más, en todo momento, el Pleno celebrado este jueves en la Asamblea. Pero fue durante los últimos debates de una Proposición No de Ley, registrada por Más Madrid, cuando el ambiente se caldeó. Y de qué manera.

Los de Manuela Bergerot trajeron a colación el fraude fiscal en una PNL y Alberto González Amador fue el blanco de las críticas por parte de la izquierda. Hasta que llegó el turno del diputado popular y mano derecha de la presidenta, Alfonso Serrano, que decidió plantarse y pasar directamente al ataque.

Vapuleó primero al diputado de Más Madrid, Alberto Oliver, que vive en Pozuelo. "Iría arrastrado (hasta esta localidad) porque, alguien que vive en esas lujosas casas de Pozuelo de Alarcón que ustedes critican en su PNL venga aquí a traernos una propuesta tan populista, sería un poquito incoherente". Pero es que el objetivo de la iniciativa de la formación de ultraizquierda no es otro, expuso, que "seguir con su eterna persecución a la presidenta y a su entorno personal". Para ello se valen de "mentiras" e "insidias" o, "como dice el señor Lobato", de "preguntas".

Y es esto lo que a partir de ese momento decidió hacer Serrano: preguntas. Preguntas sobre el patrimonio de varios de diputados de la izquierda, tomando para ello los datos reflejados en el Portal de la propia Asamblea de Madrid. "Podemos jugar a su juego", advirtió.

"Para Más Madrid todo es sospechoso: Quirón, los medios, el novio de Ayuso, qué hacía en 2015, cómo lo paga o por qué yo me tomo una coca-cola con él; todo es fraude y sospecha". Pero "hablemos de sospechas", añadió Serrano. "Por ejemplo, señor Emilio Delgado (diputado de MM): 9 años de diputado, habrá ingresado unos 540.000 euros a lo largo de su vida política y sólo dice que tiene 15.000 euros ahorrados y no tiene nada según su declaración de bienes. ¿Dónde está el dinero, señor Delgado?, ¿dónde lo guarda, en Móstoles, en Sevilla la Nueva?, ¿dónde vive usted, señor Delgado? Yo no lo sé, pero ustedes están muy interesados en dónde viven otras personas".

Pasó después a Manuela Bergerot y así hasta dos diputados más sobre los que Serrano expresó las mismas dudas. "Yo no insidio, me hago mis preguntas", les dijo. Uno de los ejemplos que puso el popular fue el de la diputada María Pastor. "Me cuesta encontrar palabras para describir la desfachatez de la señora Pastor que, tras ser condenada junto a su padre por estafa de casi un millón de euros, se permita dar lecciones sobre familia o allegados de la presidenta", le dijo a la vez que le preguntó: "¿Alguien ha hablado estos años de eso en la Asamblea, no verdad?". Así, añadió: "Aquí hay gente que le gusta mucho hablar de quien no ve un coche y resulta que luego no ve una estafa de un millón de euros y nos da lecciones al resto".

Si la izquierda sigue por ahí, nosotros también podemos empezar y no parar. No nos van a amedrentar. @SerranoAlfonso #PlenoAsamblea pic.twitter.com/BmTePY5FCt — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 18, 2024

"A ver si ustedes han aprendido del pasado y no ponen nada en sus declaraciones para ocultar alguna cosa", lanzó a continuación Serrano. También tuvo para el PSOE: "Es curioso que pidan responsabilidades sobre particulares que nada tienen que ver con la administración y digan ‘nosotros somos inflexibles ante la corrupción, miren cómo hemos actuado en el caso Koldo’. ¿Qué han hecho? Pactar con Ábalos que se vaya un rato al grupo Mixto y tratar de no llamarlo a la Comisión. ¿Y dimisiones? Sí, han pedido tres, la de la presidenta, la de Miguel Ángel Rodríguez (su jefe de gabinete) y la mía".

Así las cosas, Serrano concluyó avisando de que la actitud del PP, al menos en Madrid, es otra. "Les damos con su propia medicina". Y es que "hasta su llegada a la política", dijo sobre Más Madrid, "las cuestiones personales se dejaban al margen", pero "ustedes han querido entrar en este juego y ya ven que si siguen por ahí, nosotros también podemos empezar y no vamos a parar. Es un aviso".

La indignación de Más Madrid

En ese momento, uno de los aludidos – Emilio Delgado- se puso de pie y pidió la palabra al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, por alusiones personales. "Decía (Serrano) que escondía dinero porque no cuadraba las cifras que ingresaba...". Ossorio no se la dio: "Señor Delgado, yo llevo años (sufriendo) alusiones a mi patrimonio, años, años". La bronca estaba formada. Los de Más Madrid comenzaron a protestar entre gritos perfectamente audibles a pesar de tener sus micrófonos apagados. "Siéntese, señor Delgado, le llamo al orden por primera vez", pidió el presidente sin mucho éxito. "No siga, por favor, siéntese. Ya, ya, ya… No siga hablando… Le llamo al orden por segunda vez. Le he dado la explicación". En ese momento, varios diputados de Más Madrid vociferaron: "¡Qué explicación!". Así continuaron unos segundos más. "Por favor, señorías, tranquilícense", pidió Ossorio. "Están muy nerviosos, señorías".

Más Madrid se pasa el día acusando de delitos y luego tienen la piel muy fina porque algunos nos hagamos preguntas.@SerranoAlfonso #PlenoAsamblea pic.twitter.com/dc0XaBQNHN — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 18, 2024

Vox califica la actitud de Serrano de "bolivariana"

Le tocó el turno de réplica a Más Madrid, que pudo contestar a Serrano. Después tomó la palabra Vox cuya diputada, Ana Cuartero, responsabilizó al popular de haberlos "avergonzado" con "su actitud más propia de un sistema bolivariano, inquisidor, que de una democracia liberal en la que cada uno tenemos derecho a tener en la cuenta el dinero que consideremos y vivir de acuerdo con nuestros principios".

Por último, Serrano aclaró que él "en ningún momento" acusa "de nada a nadie", pero "parafraseando al señor Lobato", lo que hace es formular "preguntas acerca de una información que no ha filtrado nadie, que está publicada en la página web de la Asamblea. Si ustedes se dan por aludidos… Yo no les he acusado de ningún delito".

Eso sí, pidió a los de Más Madrid que no se indignen pues "se pasan el día acusando de delitos y ahora tienen la piel muy fina simplemente porque algunos nos hagamos preguntas", como las hace la izquierda con cuestiones relativas a Ayuso que no están en los tribunales. "¿Está judicializado el coche de la presidenta o sus multas o su casa?", "¿está judicializado algo? Porque ustedes no paran de hablar de este tema", dijo dirigiéndose a los socialistas. "¿Están judicializados los casos con los que han atacado a la presidenta, sobre su hermano, su padre o su madre? Se han archivado y ustedes siguen erre que erre. ¡Así que insidias, ustedes!". Serrano concluyó: "Sigan ustedes en esa campaña permanente, si están satisfechos siendo una izquierda menguante, imagínense cómo estamos nosotros".

En ese punto, Bergerot, que no estuvo presente durante buena parte del debate y posterior bronca, pidió la palabra por "atentar (Serrano) contra el decoro y la dignidad" de su grupo parlamentario. Ossorio no se la dio por lo que los diputados de Más Madrid en bloque decidieron abandonar el Pleno en señal de protesta.