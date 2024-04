Bronca en el Ayuntamiento: Rita Maestre es expulsada por llamar "nazis" a los concejales de Vox

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha sido expulsada del Pleno de Cibeles y todo su grupo municipal se ha marchado con ella. En Vox se han sentido insultados después de que Maestre les haya llamado "nazis", tal como ha corroborado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y no ha desmentido la jefa de la oposición municipal. "Señor presidente, la señora Maestre ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox, y yo le pediría por favor que rectifique", ha señalado el regidor, que no estaba en el uso de la palabra.

Después, ante la prensa, Almeida ha criticado la "espantada" del grupo municipal y ha explicado que Maestre "ha llamado nazis en reiteradas ocasiones" a los concejales de Vox cuando estaba interviniendo la concejala de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. "También ha añadido una cuestión gravísima que afecta al Grupo Municipal Popular, porque cuando la delegada de Cultura estaba explicando la Medalla a la Fundación Toro de Lidia, y ha citado artistas aficionados a los toros, como por ejemplo Picasso, Hemingway, y en un momento dado ha dicho Lorca, dirigiéndose a nosotros, mirándome, la portavoz de Rita Maestre ha dicho 'eso sería antes de que le pegarais un tiro a Lorca'", ha detallado.

"Los mismos que denuncian la máquina del fango, los mismos que denuncian que se embarra la política, los mismos que denuncian el clima de odio, son hoy aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, los que han llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales del Grupo Municipal Vox", ha censurado el regidor, quien ha destacado que los madrileños "no se merecen una oposición como la de Más Madrid". El regidor también, ha reprochado que este Pleno sea un escenario "continuo y habitual de broncas, enfrentamientos y agresiones" y ha asegurado que Maestre no tiene "legitimidad alguna" para pedir el cese de cualquier concejal.

'Por su parte, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha calificado las afirmaciones de Maestre de "salvajadas" que "no se pueden permitir en un parlamento democrático" y ha afeado a la socialista Enma López, que no haya sido capaz de censurarlas. "Usted ha salido a esta tribuna y no ha tenido el cuajo de denunciarlo si de verdad se consideran demócratas. Y luego hablamos de máquinas del fango".

La socialista, en cambio, ha cuestionado la "dureza" de Fanjul porque "no se puede llamar nazi a nadie pero sí Hitler al presidente del Gobierno". Tras sus palabras, Fanjul ha llamado al orden por primera vez al delegado de Urbanismo, Borja Carabante.

En Ferraz "había banderas nazis"

Maestre, por su parte, ha defendido que lo que ha hecho a micrófono cerrado ha sido "la constatación de una verdad", que en las manifestaciones en la calle Ferraz "había banderas nazis y gente de Vox", también populares como Esperanza Aguirre, para pasar a criticar la "hipocresía" del PP, que ha "normalizado" que a los ediles de la principal fuerza de la oposición se les llame "terroristas y Hamás Madrid".

La decisión de expulsión la ha tomado el presidente del Pleno, Borja Fanjul, después de haber apercibido a Maestre tres veces, las últimas por considerar que ha tomado la palabra cuando no era su turno. "No la puedo expulsar del Pleno por reglamento, como pasó con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith", advertía en primer lugar.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid ha replicado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también ha intervenido "sin pedir la palabra, sin ningún tipo de amor ni respeto por las normas del Pleno", cuando ella la había solicitado "en reiteradas ocasiones". "El presidente me ha negado a mí la palabra después de haberse la concedido durante un minuto largo a Almeida. Y, como comprenderán, el doble rasero de permitir a unos hacer una cosa y a otros no, ni es justo ni nos vamos a callar ante la justicia", ha indicado Maestre a los periodistas minutos después.

Las protestas entre bancadas se han seguido sucediendo. Como telón de fondo de las mismas la propuesta del área de gobierno de Cultura, dirigida por Marta Rivera de la Cruz, para otorgar las medallas de la ciudad a la Comunidad Judía en Madrid, el Rayo Vallecano de Madrid S.A.D y Carmen Iglesias Cano, "por haber destacado por sus extraordinarios méritos y por haber prestado servicios muy relevantes a la ciudad de Madrid". Fanjul ha exigido a Maestre que no siguiera "insultando a otros concejales" para pasar después a anunciar el primer aviso de los tres antes de la expulsión.