"Ridículo" de Monasterio: confunde un Maserati con el Batmóvil de la Warner en su ataque a Ayuso

El asunto se remonta a este jueves durante la sesión de control en la Asamblea. La portavoz de Vox realizó una intervención especialmente dura contra la presidenta madrileña. Rocío Monasterio trató de argumentar que Isabel Díaz Ayuso es socialista. "Desde que se ha subido al Maserati no da una a derechas", le espetó la portavoz sacando a colación el coche de su pareja, uno de los temas fetiches de Más Madrid. "El día que me vea subida a un coche así, le invito a algo, aunque no me apetezca mucho", le replicó la jefa del Ejecutivo regional.

Minutos después Monasterio, ufana, creyó haber encontrado una foto de la presidenta subida a un Mesarati. Su hallazgo fue gracias a una cuenta en la red social X, antes Twitter, cercana a Vox y que cuenta con 20 seguidores. "Me debe una, me dice cuándo, Isabel Díaz Ayuso", escribió en esa misma red social, haciéndose eco de las afirmaciones de esa cuenta, mientras utilizaba el emoticono de risa.

Pero en realidad se trataba de una visita de Ayuso al parque de atracciones Warner en Madrid, donde en la imagen la presidenta aparece subida en el Batmóvil, el coche del famoso superhéroe. "Monasterio cortó la foto para que no se vea el logotipo de Batman", apuntan divertidos desde el equipo de la presidenta.

Esta confusión de la portavoz de Vox también ha despertado las mofas de los populares. El primero en percatarse fue su portavoz parlamentario en la Asamblea. "Pues resulta que el coche donde está subida Ayuso es el Batmóvil de la Warner, así que pídale esa cerveza a Robin y siga intentándolo", escribió Carlos Díaz-Pache en redes sociales.

Pues resulta que el coche donde está subida Ayuso es el batmóvil de la Warner, así que pídale esa cerveza a Robin y siga intentándolo.

"Estimada Rocío Monasterio, no se puede hacer el ridículo tanto y tantas veces sólo para atacar a Ayuso. Esperaba que alguien metiera la pata con esa foto. Pero no tú. Te dejo las fotos completas. Y a la caña te invito yo", comentó por su parte el número dos de la presidenta, Alfonso Serrano.

No obstante, fuentes de Vox aseguran que el Club Puerta de Hierro puede confirmar que "en junio de 2022 llegó Ayuso con el Maserati" y que la foto de Ayuso en el Batmóvil no la subió su portavoz.