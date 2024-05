Qué es lo que Ayuso piensa que hizo Sánchez en sus 5 días de reflexión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló en Es la Mañana de Federico, de esRadio, de los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que este martes se supo que estuvieron motivados por la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por dos supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Y es que el día 24 de abril el juzgado procedió a notificar a Gómez su imputación y a las 15:47 horas el abogado y ex ministro del Interior socialista Ignacio Camacho se personaba formalmente como su letrado. La misiva del presidente se publicó ese mismo día a las 19.09 horas.

"Esos cinco días simplemente sirvieron para hacer un parón y decir: ‘Señores, a ver, van a imputar a mi mujer, no sé qué patada tengo ahora que dar’. Porque siempre juega con golpes de efecto. Siempre vive al día y, si hace falta, un día venderá Murcia; da igual, no tiene principios, no tiene valores y sobrevive", dijo Ayuso sobre Sánchez.

Para la presidenta, "esos cinco días fueron un momento de calma" e ironizó con que "en esas mesas gigantescas de la Moncloa sentaron a Tezanos para manipular, a los dirigentes que tienen ahí metidos en Radio Televisión Española para hacer lo propio, a todos los activistas que tienen en todas las instituciones para que sean como el Fiscal General del Estado, que es un tipo que no tiene ningún prestigio, a los que tenga colocados en el Constitucional. Sentó a todos los poderes con los que él maniobra y controla todo. Llamarían a marisquerías (y) montaron una mesa" para dilucidar "qué vamos a manipular: tiramos de Israel, tiramos de Milei…, vamos a montar todo tipo de pollos y si nos vemos acorralados, ‘fango’ y ‘derecha y extrema derecha’, que es como se presentó en las últimas generales".

De esta manera, prosiguió Ayuso, "además de maniobrar y seguir urdiendo planes en todos los poderes del Estado, le pido permiso a mi lado del muro, me hago la víctima, como la izquierda tiene esa pretendida superioridad moral: ‘Somos los buenos contra los malos, contra Franco, que viene la extrema derecha, miren lo que me está ocurriendo’… Y lo que hizo con esa manifestación absurda en Ferraz fue pedir más madera: lo que dijo a jueces, fiscales a medios es ‘os voy a triturar’ y a los suyos, ‘¿me dais permiso, por favor?, es que si no me voy a tener que ir’."

La presidenta recordó que "este sábado se cumplen seis años de la llegada de Sánchez al Gobierno a través de la manipulación, de una frase en una sentencia, por supuestas sospechas de corrupción", dijo en relación a la sentencia del juez José Ricardo de Prada respecto al caso Gürtel. El argumento empleado por De Prada, y que fue en el que se apoyó Pedro Sánchez para su moción de censura a Mariano Rajoy, fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2020. Pero "hoy Sánchez es la corrupción y no es que tenga un caso, es que su lado del muro es corrupto, está todo corrompido y son los mismos y están todos en lo mismo".

"El exsecretario general de Organización del PSOE, que está ahora mismo expulsado del propio PSOE; una trama de corrupción con pistolas, con dinero en paraísos fiscales, pelotazos, el último de Adif; doce millones y medio de euros, cuando no es el propio Koldo que, por supuesto, era quien estaba con Ábalos en todas las cuestiones. Y si no, ¿de qué se va a reunir con ministros y con presidentes de comunidades autónomas?", preguntó.

Además, dijo Ayuso, "al hermano le ha caído ya la inspección fiscal". Así las cosas, "¿qué pasa al final? Que ellos necesitan que ese lado del muro sobreviva a base de privilegios. Por eso, esto todavía va a ser una larga batalla por delante porque entre ellos se necesitan: unos se amnistían a los otros, borran los delitos, se blanquea el terrorismo de ETA, se blanquea los pactos… Ese muro es privilegio y se mantienen por los privilegios".

El 9J, "un plebiscito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo referencia también a las próximas elecciones europeas del 9 de junio y señaló que "son un plebiscito" porque son "la última urna que tenemos hasta dentro de mucho tiempo para mostrar el descontento" con Sánchez. Ayuso explicó que "todo a lo que está jugando Moncloa es a dividir: entre PP y PSOE; entre PP y Vox; y entre el PSOE y Sumar".

En este sentido, dijo que "lo que hace por un lado es montar todo este lío bochornoso en torno a Milei, ponerse a la cabeza de la causa Palestina y hace todos estos anuncios al margen de Yolanda Díaz". La vicepresidenta "va detrás y se tiene que grabar vídeos porque se siente utilizada", piensa que Sánchez "se ríe de ella" y que supo ver que era "el eslabón débil". Así, Sánchez "está absorbiendo el voto ultraizquiedista y por eso es lo de Palestina", creando "otro muro internacional".

La absolución de Francisco Camps

La presidenta madrileña re refirió también a la absolución por parte de la Audiencia Nacional de Francisco Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del se le acusaba en la última causa de la trama Gürtel que tenía pendiente. "El trato que ha recibido el señor Camps ha sido insoportable" porque "siempre se vulneraron sus derechos como el principio de inocencia". "Siempre los que han ganado en el PP han sido los peor tratados", subrayó Aysuo, que cree que "eso nos tiene que hacer reflexionar" al igual que "los tiempos judiciales".

En este sentido, afirmó que su partido "con Rita no se portó nada bien". "Es una buena oportunidad para que se reflexione" y se mostró partidaria de que el expresidente valenciano vuelva a la política, deseo expresado por él mismo tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional. "Es de recibo que una persona que muestra semejante capacidad sea un activo de nuevo".