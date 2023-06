Pitingo es el Tío Tom

Ha indignado mucho a mucha gente que un cómico de la cadena SER haya comparado favorablemente al asesino Txapote con el cantante Pitingo, porque el asesino de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica y Gregorio Ordoñez, entre otros, al menos es rápido, mientras que Pitingo no deja de torturarnos con su música. Yo debo reconocer que en el humor tiendo a ser bastante indulgente, aunque comprendo que a las víctimas de Txapote les duela. Es normal que un cómico ofenda cuando hace bromas sobre lo que es sagrado para los demás, y el propio Héctor de Miguel ha reconocido que ahí se pasó de frenada y pidió disculpas.

El problema ha sido que, esta vez sin la careta de cómico a ratos, Héctor de Miguel ha llevado su discusión con un lógicamente ofendido Pitingo, quien además debe estar ya harto de que reírse de él se haya convertido casi en una obligación dentro de la izquierda Movistar, hasta unos extremos repugnantes donde además carece de la defensa del humor. "Enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de Vox y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales, les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango", escribió en Twitter.

Por lo demás, enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de VOX y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales, les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango. Un saludo. — Héctor (@HectorDeMiguel) June 12, 2023

Existe entre la izquierda, patria y foránea, un comportamiento muy arraigado consistente en negarle la humanidad a los miembros de aquellos grupos que han adoptado como mascotas. Estamos muy a favor de las mujeres, dicen, pero si la mujer es de derechas la insultan como si fuera una traidora a su sexo, por el mero hecho de tener ideas propias que no coinciden con quienes la consideran como miembro de un grupo que les debe pleitesía porque, oye, al fin y al cabo las han adoptado. Un gay tampoco puede ser de derechas porque, oye, que con lo que nos debéis, que además estos de Vox os colgarían de una grúa como hacen los señores que le pagaban el programa a Pablo Iglesias. ¿Y qué decir de las "personas racializadas"? Toda la derecha es racista y xenófoba, así que no puedes ser de derechas. Es autoodio.

En Estados Unidos existe la costumbre de calificar como "Tío Tom" a las personas negras que no piensen ni se comporten de acuerdo a las estrechas normas diseñadas por la izquierda. Estarían colaborando con su propia opresión y, encima, haciéndoles las cosas más difíciles a los verdaderos negros, que son lo que piensan y votan como Dios manda. Son, en definitiva, traidores a su raza. ¿Puede haber algo más racista que negar a alguien por el color de su piel el derecho a tener su propio criterio? ¿Algo más machista? ¿Algo más homófobo?

Sí, lo hay. O al menos hay algo al nivel. Consiste en defender de las críticas a una mujer, un gay o un gitano de izquierdas empleando la acusación de machista, homófobo o racista a quienes se limitan a poner a caldo lo que han dicho o hecho mal. No es machista criticar a Irene Montero, un desastre como política y, sí, una mala persona. No es racista criticar a Serigne Mbayé por defender a los manteros por delante de los comerciantes que sí pagan sus impuestos y el alquiler de sus locales. No es homófobo criticar a Miquel Iceta por ser un nacionalista catalán que defiende los indultos a los golpistas. Como no lo es, ojo, criticar a Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Garriga o Javier Maroto. Quienes se refugian en esa defensa están negando a las personas criticadas la humanidad completa, la de ser un adulto responsable cuyos actos están siempre sujetos a la opinión de los demás.

Héctor de Miguel está insultando a las mujeres, negros, gitanos y homosexuales de Vox por discrepar con él siendo mujeres, negros, gitanos y homosexuales. Y no lo hace dentro de su programa, ni forma parte de un chiste más o menos afortunado, ni para hacer reír. Lo dice porque lo piensa. Y como sucede tantas veces en la izquierda, lo que piensa es machista, homófobo y racista.