¿Feijóo matador?

Pedro Sánchez da evidentes signos de debilidad. La visita de Bolaños a Bruselas y su burda falsedad de que la Comisión tiene "cero preocupación" (sic.) por la amnistía es prueba de que el Gobierno no las tiene todas consigo. Además, ha emprendido un periplo por los medios audiovisuales y se ha dejado entrevistar dos veces en pocos días. Si, con lo poco que le gusta, se somete a las preguntas de los periodistas, por afines que sean, es porque se encuentra inseguro. Encima, en ellas dice tonterías como lo de que la Kitchen o el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial son casos "paradigmáticos" de lawfare. La celebración de un par de mítines sucesivos cuando las elecciones más próximas son en junio del año que viene es también una evidencia de la fragilidad que percibe el presidente. Y pedir que lo arrope Zapatero, un tontucio que va a diez sandeces a la hora, lo es todavía más. Lo de la marcha atrás en el impuesto a las energéticas podría ser un ulterior indicio de desfallecimiento, pero es probable que no sea más que el cumplimiento de una de las condiciones que impuso el PNV para respaldar su investidura.

Otra cosa es la oferta de negociación hecha a Núñez Feijóo. Ya se ha desdicho de lo del muro que había que levantar para protegerse de la derecha, algo que en Europa no ha debido de gustar porque allí los muros tienen mala prensa. Y ahora tiene que desmentir su falta de disposición a negociar con la derecha moderada española, representante de la otra pata que, junto con la socialdemocracia, gobierna Europa. Ha cogido la idea de Reynders, primum novare, deinde corrigere, para inducir a Núñez Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial y dejar ad calendas graecas la devolución a los jueces de su derecho a elegir sus vocales. De esa manera podrá cubrir las actuales vacantes de los tribunales con jueces afectos, conjurar la parálisis que se prevé que provocarán las cuestiones de constitucionalidad y prejudicialidad ante el tribunal de la Unión Europea en la aplicación de la ley de amnistía y demostrar así que su persona es un dechado de moderación.

Como Feijóo está ansioso por diferenciarse de Abascal y probar la mucha moderación que él también atesora, no es descartable que el pícaro presidente le venda la burra. Pero, si Feijóo es el político que quiere hacernos creer, hará lo contrario, aprovechar el momento de debilidad de su contrincante para, si no rematarlo, herirlo tan profundamente como pueda. Y esto no ha de hacerlo necesariamente negándose a cualquier acuerdo. Puede hacerlo poniendo a Sánchez condiciones que demuestren que es genuina su conversión a la moderación. Por ejemplo: retirada de la inconstitucional ley de amnistía y cierre de las mesas de negociación con los dos partidos independentistas catalanes, despido de relatores incluido. Puesto que con tanta facilidad cambia de opinión, al presidente no le costará trabajo hacerlo una vez más. Además, habría que exigirle que presentara unos presupuestos para 2024 que el PP pueda votar por, entre otras cosas, no incluir la condonación de ninguna deuda. Y luego se podrá empezar a hablar de la renovación del CGPJ. Y a ver qué dice el muy moderado.